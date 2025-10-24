Milli güreşçimiz Nesrin Baş U23 Dünya Şampiyonu oldu

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk güreşinin parlayan yıldızı Nesrin Baş, Novi Sad'daki organizasyonda büyük bir zafere imza attı.

EZİCİ ÜSTÜNLÜKLE ŞAMPİYON

68 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko'yu skor avantajı tanımadan 10-0'lık teknik üstünlükle yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

TÜRK GÜREŞ TARİHİNE ALTIN HARFLERLE

U23 kategorisinde üst üste dördüncü kez finale çıkan Nesrin Baş, bu seride kazandığı 3 altın ve 1 gümüş madalya ile dünya güreş tarihinde bir ilke imza attı ve Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Aynı zamanda büyüklerde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi olan Baş, bu zaferle kariyerinin 5. dünya madalyasını elde etti.

FİNALE GİDEN YOL

Nesrin Baş, finale gelene kadar ilk turda Polonyalı Karolina Domaszuk’u 11-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Alman Gerda Barth’ı 8-1 öndeyken tuşla, yarı finalde ise Kırgız Gülnura Tashtenbekova’yı 8-6 mağlup etmişti.