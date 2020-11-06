Milli güreşçiler Polonya'da takım halinde şampiyon oldu
Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Uluslararası Ziolkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası'nda 4 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre serbest stil güreş milli takımlarından Erhan Yaylacı, 92 kilo organizasyonların ikinci gününde 92 kiloda Erhan Yaylacı ve 97 kiloda Süleyman Karadeniz altın, 92 kiloda Arif Özen gümüş, 86 kiloda Selim Yaşar ve Fatih Erdin bronz madalya elde etti.
İki gün süren turnuvada serbest stil güreş milli takımı toplam 14 madalya kazanarak takım halinde şampiyon olmayı başarırken Polonya ikinci Moldova ise 3. basamakta yer aldı.