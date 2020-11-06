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Spor Milli güreşçiler Polonya'da takım halinde şampiyon oldu
Spor

Milli güreşçiler Polonya'da takım halinde şampiyon oldu

Serbest Güreş Milli Takımı 4 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya elde etti

Yeniakit Publisher
2020-11-06 12:07:56 -
Milli güreşçiler Polonya'da takım halinde şampiyon oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Uluslararası Ziolkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası'nda 4 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre serbest güreş milli takımı organizasyonun ikinci gününde 92 kiloda Erhan Yaylacı ve 97 kiloda Süleyman Karadeniz altın, 92 kiloda Arif Özen gümüş, 86 kiloda Selim Yaşar ve Fatih Erdin bronz madalya elde etti.

Serbest stil güreş milli takımı iki gün süren turnuvada toplam 14 madalya kazanarak takım halinde şampiyon olmayı başarırken Polonya ikinci Moldova ise 3. basamakta yer aldı.

Kadınlarda iki sıklette başlayan müsabakalarda 50 kiloda Evin Demirhan bronz madalya kazandı.

Organizasyon kadınlarda yarın grekoromen stilde yarın ve pazar günü yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

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