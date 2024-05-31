Milli Gazete yazarı: Nihilizm ve deizm ile gençlerimiz, feminizm ile hanımlarımız, laiklikle inançlarımız abluka altına alınmış durumda

Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, Milli Gazete’de kaleme aldığı yazısında, “Nihilizm ve deizm ile gençlerimiz, feminizm ile hanımlarımız, laiklikle de inançlarımız abluka altına alınmış durumdadır” dedi.

“Her konuda taklitçiliğe ram oluyoruz. Kendimize has geleneklerimizden, örtümüzden uzaklaşıyoruz” diyen Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu çok iyi bilen emperyalist güçler; Dizileriyle evlerimizi, Paralarıyla ceplerimizi, Gıdalarıyla midelerimizi, Kanunlarıyla yönetimimizi, İnternetleriyle nesillerimizi, Bankaları ile topraklarımızı, İlaçları ile bedenlerimizi işgal etmiş durumdadırlar. Milletimizin kahır ekseriyetini de modayla, lüks hayatı teşvikle aldatmaya çalışmaktadırlar. Ar ve hayâ anlayışımızı devre dışı bırakabilmek için de TV ekranlarını kullanmaktadırlar. Bu ekranlardaki çalışmaları sonucunda, aile düzeni bozulmakta, ailede anarşi meydana gelmektedir. Zira ailede her kafadan bir ses çıkmaktadır, dirlik ve düzenlik kalmamıştır."