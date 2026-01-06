Milli Futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı: Gazze’de hayrına binlerce kişiye yardım ulaştırıldı

Kariyerinde birçok kulüpte oynayan Milli Futbolcu Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022 tarihinde Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Çalık’ın otomobili, Gölbaşı Hacılar mevkisinde sürücünün kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrilmiş; olay yerinde yapılan kontrollerde 27 yaşındaki Konyaspor oyuncusunun yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Ahmet Çalık’ın vefatının ardından sevenleri, onun hatırasını yaşatmak amacıyla hayır faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, İHH Ankara Şube aracılığıyla Gazze’de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bir yardım organizasyonu gerçekleştirildi. Yapılan çalışma kapsamında, Ahmet Çalık’ın hayrına 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılırken, 1.250 kişiye temiz içme suyu ulaştırıldı. Ayrıca, bölgede zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 350 aileye gıda kumanyası teslim edildi.

Uzun süredir soykırım ve insani krizle mücadele eden Gazze’de gerçekleştirilen yardım organizasyonu, merhum futbolcunun hatırasını yaşatmanın yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine umut oldu.