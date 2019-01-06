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Milli Eğitimin “cinsiyet eşitliği” projesine tepkiler çığ gibi!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul projesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Buse Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Davut Yavuz da projeyi eleştirerek; “ İslam'a göre cinsiyet ayrımı vardır. Allah erkeği erkek, kadını da kadın olarak yaratmıştır” dedi.

06 Ocak 2019 Pazar 17:09

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Birçok yerli ve milli eğitimcinin tepkisini çeken “Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul” projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Buse Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Davut Yavuz, Rusya’nın hala bu proji uyguladığını ve bu8 işin sonunda kapısız, kızlı erkekli ortak kullanılacak tuvaletlerin olacağını ifade etti.

Projenin gençlerin ahlak yapısını bozmayı hedeflediğini ifade eden Yavuz şunları söyledi:

Bu işin sonu kız erkek karışık tuvaletler

Biz yurt dışına çıktığımızda onların okullarını da geziyoruz. Orada eğitim sistemlerini irdeliyoruz. Acaba ülkemize transfer edebileceğimiz güzellikler var mı? diye bakıyoruz. Bir gün Moldovya gezimizde oranın bir okuluna gittik. Okulun sınıflarını, koridorlarını, laboratuvarlarını gezdikten sonra çok özür dileyerek söylüyorum ki tuvaletlerine de baktık. Tuvaletlerinde yarım, bele kadar yükselen duvarlar olduğunu gördük. Orada kapıları yok ve kız erkek karışık kullanıyorlar. Moldovya bu olayı zaman içinde bırakmış ama Ruslar hala devam ediyorlar. Cinsel eşitlik deyince sonuçta varacağın yer kapısız, kız erkek karışık tuvaletlerdir.

Özümüzde cinsiyet eşitliği yok

Türkiye’deki eğitim sisteminden maalesef herkes şikayetçi. Osmanlı zamanımızda suç oranımız çok düşüktü. O dönemin eğitim sistemine bakmak gerekirken biz Avrupa'nın suç dolu ülkelerini örnek alıyoruz. Zirvede olan ülkelerde suç oranının çok yüksek olması bizlerin onları her şekilde taklit etmemiz gerekmediğini gösterir. Özümüze göre hareket etmemiz gerektiği bizlere unutturulmuş. Özümüzde yani İslam'a göre cinsiyet ayrımı vardır. Şöyle düşünelim ki Allah kadını da erkeği de belli bir ebatta yaratmıştır. Erkek kadını muhafaza edecek şekilde yaratılmıştır. Bunu görmemek için kör olmak gerekir.         

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 17:09
  1. Ankara
  2. “Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul
  3. Buse Okulları
  4. Buse Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Davut Yavuz
  5. Rusya
  6. Moldovya
  7. Milli Eğitim Bakanlığı

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