Milli Eğitim’de yönetici atama sonuçları belli oluyor!
Milli Eğitim Bakanlığı’a bağlı Okul Müdür ve Okul Müdür Yardımcıları Yeniden yönetici atama kapsamında açıklanan takvim doğrultusunda yapılan başvuruların sonuçları bugünden itibaren il il açıklanacak.
4-8 yılını dolduran müdür ve müdür yardımcıları okul tercih başvurularını 21-24 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapmışlardı.
Her ilin İl Milli Eğitim Müdürlükleri internet sayfasında yayınlanacak listelerde, il içindeki okul müdür ve müdür yardımcılarının durumları açıklığa kavuşmuş olacak.
Liste halinde açıklanacak yeni görev yerleri ile ilgili olarak, görevden ayrılma işlemlerinin ise 28 Temmuz tarihi itibari ile yapılabilineceği açıklandı.