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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrüne bağlı olarak yer değiştirme hakkı verildiğini açıkladı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 19:38
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenlere müjde

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un onayıyla, sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrüne bağlı yer değiştirme hakkı verildi.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talepleri, pozisyonunun bulunduğu ildeki devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri halinde yerine getirilebilecek.

Konuya ilişkin takvim ve detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 19:38
  1. MEB
  2. Milli Eğitim Bakanlığı
  3. öğretmen

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  • recep tayyib erdoğan reisicumhuırrecep tayyib erdoğan reisicumhuır49 dk önce
    birde meb işçi memuruna hak tanıyın be kölemi onlar
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