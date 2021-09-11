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Gündem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "Kadıköy Anadolu Lisesi" soruşturması
Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "Kadıköy Anadolu Lisesi" soruşturması

Milli Eğitim Bakanlığı, "Kadıköy Anadolu Lisesi'ne düşük puanla öğrenci nakledildi" iddiası sonrasında soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 12:22:00 -
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "Kadıköy Anadolu Lisesi" soruşturması

Geçtiğimiz günlerde, LGS'den 405 puan bir kız öğrencinin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyon kararı ile Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yerleştiği haberleri basında yer almıştı.

Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin taban puanı 455 olduğu halde okula 405 puanlı bir öğrencinin kaydedildiğini öne sürmüştü. Bunun üzerine 405 puan almasına rağmen okula kaydı yapılan öğrencinin ise sağlık sorunu yaşadığı gerekçe gösterilmişti.

İki tarafta geri adım atmadı

Okul Aile Birliği, kararın mevzuata aykırı olduğunu savunurken; İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, yerleştirmenin yönetmeliğin 23. maddesine uygun olduğunu iddia etti.

Soruşturma başlatıldı

Bu gelişmelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Metinde şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

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