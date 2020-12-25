Milli Eğitim Bakanlığından flaş karar! Yüz yüze sınavlar ertelendi

Artan korona vakaları sonrasında okullar tatil edilmiş, uzaktan eğitim sürecine geçilmişti. Bu dönemde sınavların ve derslerin nasıl yapılacağı ise merak konusu olmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tüm sorular yanıt bulmuş oldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Karne dağıtımı yapılmayacak

Okullarda yüz yüze sınav yapılmamış öğrenciler için sadece performans ödevleri geçerli olacak ve buna göre not ortalamaları belirlenecek. Öğrencilere karne dağıtımı yapılmayacak.

Sınavlari tatil sonrasına bırakıldı

Yüz yüze sınavların yapılacağı net tarih ise Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre sömestr tatilinden sonra şekillenecek.