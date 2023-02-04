Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler için müjdeli haberi duyurdu! Ücretsiz verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, "Ücretsiz yemek uygulamasına, ağırlık okul öncesi eğitimde olacak şekilde başlanacak ve kademeli olarak uygulamanın kapsamı ilköğretim ve ortaöğretimi de kapsayacak şekilde genişletilecek" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2'nci dönemi itibarıyla 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilecek ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Eğitim öğretim yılının başında ücretsiz yemekten faydalanan ve yaklaşık 1,5 milyon olan öğrenci sayısının, önce 1,8 milyona çıkarıldığı, bu sayının ikinci dönemden itibaren 5 milyona çıkarılması için çalışmaların tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ücretsiz yemek uygulamasına, ağırlık okul öncesi eğitimde olacak şekilde başlanacak ve kademeli olarak uygulamanın kapsamı ilköğretim ve ortaöğretimi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Ücretsiz yemek uygulamasının usul ve esaslarının yer aldığı Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu, uygulanmak üzere 81 il Valiliklerine gönderildi. Resmi kurumlarda okul öncesi eğitime devam eden tüm çocuklarımıza haftanın 5 günü, günlük bir öğün beslenme verilecek. Bu kapsamdaki 1 milyon 450 bin öğrenci, bir öğün beslenme hizmetinden faydalanmaya başlayacak. Ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara devam eden öğrenciler de günlük beslenme hizmetinden yararlandırılacak. Yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan ve yatılılık hizmetinden yararlanmayan gündüzlü tüm öğrencilerimize de günlük bir öğün ücretsiz beslenme desteği verilecek" denildi.

Okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okul ve kurumların mutfak ihtiyaçları için ilgili okullara gerekli bütçe tahsisi yapıldığı, kendi mutfağında yemek hazırlanması mümkün olmayan okullar için beslenme hizmetinin sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu kurumlarından satın alınarak tedarik edilmesi sağlanacağı kaydedildi.