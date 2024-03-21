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Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı göreve! 8 yaşındakilere bunları mı öğretiyorsunuz?
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı göreve! 8 yaşındakilere bunları mı öğretiyorsunuz?

Yeniakit Publisher
2024-03-21 13:56:00 - 2024-03-21 14:52:30

MEB’in tavsiye kitaplar listesinde bulunan ve ilkokul öğrencilerine okutulan Ömer Seyfettin’in, “Bomba” isimli kitabındaki skandal ifadelere Akit 2019’da dikkat çekmişti. Ancak rezil kitabın halen öğretmenler tarafından velilere aldırıldığı ve çocuklara okutulduğu ortaya çıktı.

 yeniakit.com.tr  özel 

Boşanmayı ve anne-babaya isyan etmeyi teşvik ederek çocukları ailelerine karşı kışkırtan, eşcinsel sapkınlığı meşru gösterip topluma lümpen, faydasız bireyler yetiştiren, İslam büyüklerinin isimlerini verdikleri karakterlerin çocuklara tecavüz ettiği hikayelerle değerlerimize saldıran, topluma mâl olmuş Nasreddin Hoca gibi isimleri edepsiz hikayelere yerleştirip itibarlarını zedeleyen sözde çocuk kitaplarının yok edilmesi gerekirken, devlet eliyle öğrencilere zorla okutulması toplumun geleceği adına büyük tehlike arz ediyor.

Osmanlı Devleti’ni yıkılışa sürükleyen İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne mensup olan Ömer Seyfettin’in neredeyse tüm sayfaları müstehcen ifadelerle dolu olan, “Bomba” isimli “çocuk kitabı”nın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tavsiye kitap listesinde olduğu ve öğrencilere okutulduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu skandala 2019 senesinde dikkat çeken Akit, müstehcen diyaloglarla bezeli kitapta esir düşen bir kadının kocasıyla yaşadığı olaylar üzerinden ahlaksız söylemlere yer verildiğini ve alkol güzellemeleri yapıldığını ortaya koymuştu.

Halen çocuklara okutuluyor

Sosyal medya platformu X’te yayınlanan ve bir velinin isyan ettiği video, rezil kitabın halen çocuklara öğretmenlerinin tavsiyesiyle okutulduğunu ortaya koydu!...

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ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hasan Aydın isimli kullanıcı, 8 yaşındaki oğluna öğretmeninin tavsiyesiyle Ömer Seyfettin’in kitaplarının aldığını, çocuğun Falaka ve Bomba isimli kitaplarda sorun olduğunu fark ettiğini söyledi. Aydın, Falaka’da din hocasının bayıltana kadar çocuk dövdüğünü, Bomba’da ise Akit’in de dikkat çektiği müstehcen ifadelerin yer aldığını vurguladı.

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“Çocukların beynini yıkamayın”

Aydın şunları söyledi:

8 yaşındaki çocuk bunları mı okuyacak? Siz nasıl bir nesil yetiştirmenin peşindesiniz? Bunu 8 yaşındaki çocuk okuyor. Siz bunları mı çocuklara okutuyorsunuz? Zehirliyorsunuz. Bunlar nasıl kitaplar? Milli Eğitim Bakanlığı’na sesleniyorum, 8 yaşındaki çocuk bacak mı dinleyecek? Genç iri bacakları mı okuyacak? Dalga mı geçiyorsunuz? Bunların bir denetimi yok mu? Bakanlığımıza sesleniyorum, bu kitaplar toplatılıp incelenmeli. 8 yaşındaki, 10 yaşındaki çocukların beyinlerini yıkamayın.

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