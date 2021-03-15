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Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Okula gelen öğrenci...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Okula gelen öğrenci...

Yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 17:40:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Okula gelen öğrenci...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum: Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun.

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