Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin de birtakım açıklamalar yaptı.

Koronavirüs nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerin kısa süre için sınıflarına ve öğretmenlerine kavuşmalarını dileyen Devlet Bahçeli, kontrollü yüz yüze eğitim sürecinde okul idarecileriyle öğrencilerin büyük bir hassasiyet göstermelerini temenni etti. Bahçeli, koronavirüs sürecinde gösterdiği üstün gayretleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve mesai arkadaşlarını da kutladı ve başarılar diledi.

Bahçeli’nin paylaşımı şu şekilde:

Ziya Selçuk’tan teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bahçeli’nin paylaşımına teşekkür ederek karşılık verdi.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Ziya Selçuk, “Eğitim alanında tüm dünyanın zorlu bir geçiş süreci yaşadığı şu günlerde öğrencilerimizin öğretmenlerimizle buluşmasına dair bu anlamlı mesajı için Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.