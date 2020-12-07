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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir uyarı daha
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir uyarı daha

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin yeni haftasında sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:01:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir uyarı daha

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yine uyarıda bulunan Selçuk, "Yeni bir uzaktan eğitim haftasında daha herkese günaydın. Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz. Tek dileğimiz, sağlıkla okullarımıza kavuşmak. Bunun için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz şart. " dedi.

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