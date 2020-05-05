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Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem:

"Bir çocuğun eğitim hayatına bilgimizle dahil olmak, çocukluğunda bir oyun arkadaşı olarak yer almak bu kadar zor olmasa gerek"

Yeniakit Publisher
2020-05-05 18:33:32 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birçok evde çocukların uzaktan eğitimini sadece annelerin takip etmesine üzüldüğünü ifade ederek, babalara da çocukların eğitim hayatına dahil olma çağrısında bulundu.

Selçuk, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocukların uzaktan eğitimini, oyunlarını, ödevlerini pek çok evde sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum. Bir çocuğun eğitim hayatına bilgimizle dahil olmak, çocukluğunda bir oyun arkadaşı olarak yer almak bu kadar zor olmasa gerek."

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