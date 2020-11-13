  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğrencilerimizin buna ihtiyacı var
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğrencilerimizin buna ihtiyacı var

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:57:00 - 2020-11-13 12:18:53
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğrencilerimizin buna ihtiyacı var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Öğrencilerimizin buna ihtiyacı var"

İşte Bakan Selçuk'un o açıklaması:

"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hülya

evet öğrenciler okumaktan çok yoruldular.biraz dinlensinler tabii.
  • Yanıtla

EFE

SAYIN BAKANIM, ÖĞRENCİLERİMİZİN TEK İHTİYACI MEVCUT MANDA EĞİTİM SİSTEMİNİN ORTADAN KALDIRILIP, GERÇEKTEN "MİLLİ" EĞİTİM SİSTEMİNİN ACİLEN UYGULAMAYA KONULMASIDIR.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı
Ekonomi

Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı

Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ilk icraatı yeni ödeme sistemi "FAST" oldu. FAST ile para transferleri için mesai saatlerini bekle..
Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu
Dünya

Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında üstlendiği "bilgi alanı" görevinden isti..
Rusya'dan 'elektronik harp' hamlesi! Askeri üslere konuşlandırdılar
Dünya

Rusya'dan 'elektronik harp' hamlesi! Askeri üslere konuşlandırdılar

Rusya, Murmansk-BN ismi verilen en güçlü elektronik harp sistemlerinden birini Finlandiya sınırına yakın Arktik topraklarındaki askeri üsler..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay