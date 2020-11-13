Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğrencilerimizin buna ihtiyacı var

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.