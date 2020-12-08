Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Sıralama yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS 2019'un Türkiye sonuçlarını açıkladı.

Türkiye, TIMSS araştırmasına 1999 yılından beri katılıyor. Son sınavda şu ana kadar katıldığı tüm uygulamalara göre en yüksek performansı gösterdi.

Türkiye'nin 4.sınıf matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanı 2019 yılında 40 puanlık artışla 523'e yükseldi. 2015 yılında 483 olan 4.sınıf fen puanı 43 puanlık artışla 526'ya yükseldi. Benzer şekilde 2015 yılında 458 olan 8.sınıf matematik puanı 38 puanlık artışla 496'ya yükseldi. 2015 yılında 493 olan 8.sınıf fen puanı 22 puanlık artışla 515'e yükseldi.

Puanlar ölçek orta noktasının üzerinde

TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye 4. sınıf seviyesinde TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktasının (500 puan) her iki alanda da ilk kez üzerine çıktı. Sekizinci sınıf düzeyinde de, fen alanında ilk kez orta noktanın üzerine çıkmış, matematik alanında ise puanını artırarak ilk kez orta nokta seviyesine ulaştı.

Sıralama yükseldi

TIMSS 2019 araştırmasına katılan ülke sayısı TIMSS 2015 araştırmasına göre artmasına rağmen Türkiye tüm alanlarda ülke sıralamasında daha üst sıralarda yer aldı.

Türkiye, 4. sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 49 ülke arasında 36. sırada yer alırken 2019 yılında 58 ülke arasında 23. sıraya yükseldi.

4. sınıf düzeyinde fen uygulamasında ise 2015 yılında 47 ülke arasında 35. sırada iken 2019 yılında 58 ülke arasında 19. sıraya yükseldi.

8. sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 24. sırada yer alırken 2019 yılında 20. sıraya yükseldi.

8. sınıf düzeyinde fen uygulamasında ise 2015 yılında 21. sırada iken 2019 yılında 15. sıraya yükseldi.

Performans iyileşmesi tüm bölgelere yayıldı

Türkiye'nin TIMSS 2019 başarısındaki iyileşme farklı bölgelerdeki öğrencilerin performansındaki artış sonucu gerçekleşti. Her iki sınıf düzeyinde de öğrencilerin performansı tüm bölgelerde arttı. Bu sonuç, eğitimde sağlanan iyileşmenin belirli bölgelerle sınırlı kalmadığını, tüm bölgelere yayıldığının gösteriyor.

Başarı izleme çalışmalarındaki iyileşme hız kazandı

TIMSS 2019 sonuçlarıyla birlikte Türkiye, uluslararası başarı izleme çalışmalarında son yıllarda artan performansını sürdürdü. 2019 yılında açıklanan PISA 2018 sonuçlarında Türkiye'nin performansında önemli bir artış görülmüştü. Bu araştırmada Türkiye, okuma, matematik ve fen alanların her üçünde de başarısını anlamlı ölçüde artırarak öne çıkan ülkelerden birisi olmuştu. Okuryazarlık becerilerine odaklanan PISA'daki başarısının yanı sıra Türkiye, daha fazla müfredat odaklı TIMSS araştırmasında da performansını önemli ölçüde artırdı. Dolayısıyla Türkiye öğrenci başarısını farklı bağlamlarda değerlendiren her iki köklü araştırmada da başarısını yükseltti.