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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Tekin’den öğrencilere bayram ve ara tatil mesajı: Şehrinizi tanıyın
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin’den öğrencilere bayram ve ara tatil mesajı: Şehrinizi tanıyın

Yeniakit Publisher
2024-04-06 12:19:00 -
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den öğrencilere bayram ve ara tatil mesajı: Şehrinizi tanıyın

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin “bir huzur atmosferi olan bayramı aileleri, arkadaşları ve yakın çevreleriyle en iyi şekilde değerlendirmelerini, bu kısa arayı ilgileri dahilinde okuyarak, dinlenerek ve şehirlerini tanıyarak geçirmelerini” diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatiliyle birleşen bir haftalık ara tatilin bugün başladığını anımsattı.
Tekin, öğrencilerden, tatilde kendilerine ve gelişimlerine zaman ayırmayı unutmamalarını istedi. Öğrencileri tatil dönüşü okullarda büyük bir heyecanla bekliyor olacaklarını belirten Tekin, şunları kaydetti: “Değerli meslektaşlarım, yoğun bir zaman aralığını geride bıraktık. Ülkemizin maarif yolculuğunda en etkin gücümüz sizlersiniz. Yolumuzu aydınlatan fikirleriniz ve önerilerinizle ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşıyacağız. Eğitim ailemize iyi tatiller diyorum.”

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