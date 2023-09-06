Milli Eğitim Bakanı Tekin: Ne kayıt ücreti var ne de bağış zorunluluğu

İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri 2023-2024 eğitim öğretim yılında okulların başlayacağı tarih için geri sayıma başladı... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AAtölye’deki Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk olarak, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmede bulundu. 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni dönemde öğretmen, veli, öğrenci ve yöneticilere başarılı bir eğitim öğretim yılı dileklerini ileten Tekin, “İnşallah güzel başlar, güzel ve arzu ettiğimiz şekilde de sonlandırılır” dedi.

Bakan Tekin, “(Özel okullardan) TEFE-TÜFE oranına göre artış yaparak, servis ve yemek ücretlerinden kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık” bilgisini paylaştı.

Okul bahçelerine oyun alanları kurulacak

“Geleneksel oyunlarımızın yansıtıldığı oyun alanları kuruyoruz” diyen Tekin, eskiden zil çaldığında öğrencilerin bahçeye koştuğunu anımsattı. Tekin, “Şimdi tekrar bunun olmasını istiyoruz. Bu toplum olarak ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Bu kararları alırken sadece bu boyutları da değil aynı zamanda bunun pedagojik olarak eğitim sürecine de pozitif yansıyacağını düşündüğümüz için bunları yaptık” ifadelerini kullandı.

Ücret için velileri zorlayanlar radarımızda

Bakan Tekin, okullarda zorunlu bağış adı altında kayıt ücretinin alınıp alınmamasına ilişkin, “Böyle usul asla yok, mevzuatımızın hiçbir yerinde yok. Ne kayıt ücreti var ne de bağış zorunluluğu var. Bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz zaten. Bunu yapan arkadaşlarla ilgili zaten gerekli işlemleri yapıyoruz” bilgisini verdi.

Değişik gerekçelerle çocuklarını belli okullara göndermek isteyen ve bu konuda ısrarcı olan velilerimiz var. Bunlar okul idarelerine okulların belli ihtiyaçlarını gidermek üzere bağış yapıyorlar. Boş kontenjan varsa okul yönetimimiz kendilerine yardımcı oluyor. Ama okulun belli ihtiyaçlarını karşılamak için bağışlarda bulunuyorlar. Nihayetinde oradaki çocukların ihtiyaçlarını karşılıyorlar ama bunların tamamı isteğe bağlı bağış olarak kabul edilebilir.”

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200 milyon ders kitabı çocukların masalarında

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 11 Eylül’de çocukların bütün ders kitaplarını masalarının üzerinde bulacağını belirterek, “Bu yıl tahminim 200 milyon civarında ders kitabını çocuklarla paylaşmış olacağız” dedi.

Deprem bölgesindeki eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Bakan Tekin, “Güçlendirme ve onarım çalışmaları yaptığımız okullar oldu, 48 bin dersliği elden geçirip eğitim öğretime hazır hale getirdik. “Toplam 11 bin 76 konteyner, öğretmenlerimizin konaklaması için tahsis edildi. “Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı kapsamında deprem bölgesindeki iller için toplam 30 bin ilave kontenjan sağlandı” dedi.