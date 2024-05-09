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Gündem Milli Eğitim Bakanı Tekin: Meclis'e teklif sunacağız
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Meclis'e teklif sunacağız

Yeniakit Publisher
2024-05-09 11:26:00 -
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Meclis'e teklif sunacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimcilere yönelik şiddete ilişkin "Öngörülen cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı." ifadelerini kullandı. Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili hazırlanan taslak metnin TBMM'ye geleceğini de duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, "Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz" dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, eğitimcilere yönelik şiddete ilişkin "Öngörülen cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı." diyerek, "Öğretmenlerimizin yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz salı günü, Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne silahla ateş etti. Y.K. kısa sürede yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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