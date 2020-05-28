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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere "uzaktan eğitim boşlanmasın" ricası:

"Velilerimizden ricam, 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır" - "Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk baki"

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:08:07 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere "uzaktan eğitim boşlanmasın" ricası:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerden, 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamaları ricasında bulundu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda uzaktan eğitime değindi.

"Velilerimizden ricam, 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır." ifadesini kullanan Bakan Selçuk, okullar açık olsaydı "sıkıldı" diye eğitime ara verilmeyip, bayram sonu derslere dönüleceğini belirtti.

Ziya Selçuk, "Biz, 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk baki." değerlendirmesini yaptı.

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