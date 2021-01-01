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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama!
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çabayla, inançla, emekle, sabırla, kararlılıkla bu ülkenin evlatları için ter döken herkese yürekten teşekkürler..." ifadelerini kullanarak 2020 yılında gerçekleştirilen projelerin ay ay değerlendirildiği bir kitapçık ve video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 14:08:00 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Çabayla, inançla, emekle, sabırla, kararlılıkla bu ülkenin evlatları için ter döken herkese yürekten teşekkürler... Eğitimde 2020 yılının satır başları almanağımızın yapraklarında; .**** Kısa bir özeti ise videomuzda... " ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter paylaşımında 2020 yılında atılan adımlar ve uygulanan projelerle ilgili bir değerlendirme kitapçığı ve videosu yayımladı.

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