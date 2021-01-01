Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Çabayla, inançla, emekle, sabırla, kararlılıkla bu ülkenin evlatları için ter döken herkese yürekten teşekkürler... Eğitimde 2020 yılının satır başları almanağımızın yapraklarında; .**** Kısa bir özeti ise videomuzda... " ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter paylaşımında 2020 yılında atılan adımlar ve uygulanan projelerle ilgili bir değerlendirme kitapçığı ve videosu yayımladı.