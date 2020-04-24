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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk paylaştı! Meslek lisesinden ‘Video Laringoskop' cihazı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek Liselerimiz, bu kez sağlıkçılarımızın sağlığı için üretti. Öğretmenlerimiz, yazılımını kendileri geliştirdikleri ‘Video Laringoskop' cihazını üretmeyi başardı." açıklaması yaptı.

2020-04-24 14:39:00 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk paylaştı! Meslek lisesinden ‘Video Laringoskop' cihazı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada meslek lisesi öğretmenlerinin sağlıkçılar için ‘Video Laringoskop' cihazı üretmeyi başardıklarını duyurdu.

"Koronavirüsle mücadelenin koruyucu meleği" vurgusu

Bakan Selçuk'un binlerce yorum alan paylaşımı şöyle:

Koronavirüsle mücadelenin koruyucu meleği olan Meslek Liselerimiz, bu kez sağlıkçılarımızın sağlığı için üretti. Öğretmenlerimiz, yazılımını kendileri geliştirdikleri ‘Video Laringoskop' cihazını üretmeyi başardı. Tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkürler.

 

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Yorumlar

Ahmet

Meslek liselerinin sayısı artırılmalı.
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