Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in Katılımı İle Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi

Selçuklu Belediyesi Türkiye Yüzyılı vizyonuna yeni eserler ile katkı sunmaya devam ediyor. Beyhekim Mahallesi’ne kazandırılan ve okul dışı öğrenme ortamları içinde önemli bir yer tutan Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nin resmi açılışı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in de katıldığı program ile gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi olarak eğitim yatırımlarına sürekli yenilerini eklediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Okul öncesinden, ilk ve ortaokula, liseden yüksek öğrenime eğitimin tüm aşamalarında elimizi taşın altına koyuyoruz. Okullarımızın bina yapımından spor salonu yapımına, teknik ekipmanlarından tefrişatına, çevre düzenlemelerinden bakım ve onarımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şartlarda, en iyi imkanlarla eğitim görmelerini, sadece eğitime odaklanmalarını istiyoruz. Bu bakımdan eğitim bizim bugüne kadar her zaman önceliğimiz oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek” dedi.

Başkan Pekyatırmacı; “Gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlıyoruz”

Okul dışı öğrenme ortamlarının kuruluş ve faaliyet süreçleri hakkında bilgiler paylaşan Başkan Pekyatırmacı, “SEDEP Selçuklu Değerler Eğitimi Programından cesaret alarak 2019 yılında SETAP Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları çalışmasını başlattık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız işbirliği ve değerli hocalarımızın da özverili çalışmaları neticesinde kısa süre içerisinde çok sayıda okul dışı öğrenme ortamını hayata geçirdik. Okul dışı öğrenme ortamlarımızın ilki olan Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde 5 atölye ile çocuklarımızı doğayla ve tabiatla buluşturduğumuz Sille Tabiat Okulu’nda 16 atölye ile şehrimizde müzik ve tiyatro alanında önemli işlere imza atan Selçuklu Sanat Akademisi’nde müzik, tiyatro ve kişisel gelişim atölyeleri ile ve bugün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde ise 12 atölye ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Ayrıca Yüzme Öğreniyorum Programı kapsamında üçüncü sınıflara giden öğrencilerimize yüzme öğretirken, Trafik Eğitim Parkında ise çocuklarımıza temel trafik kurallarını öğreterek trafik bilinci oluşturuyoruz. Okul dışı öğrenme ortamlarımızdan 2019-2023 yılları arasında toplam 87 bin 746 öğrencimiz faydalandı. Okul dışı öğrenme ortamlarımızda uygulamaya konulan programlar ile amacımız, çocuklarımızın ilgi, kabiliyet ve yeteneklerini keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamak. Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini tanımalarını, bilgi ve becerilerini geliştirmelerini, zararlı ortamlardan uzak durmalarını, kendilerine, ailelerine, milletimize ve insanlığa faydalı bireyler olmalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi inşa yolunda; milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan, düşünen, araştıran, tasarlayan, üreten, tarihini ve medeniyetini tanıyan, yaşadığı çağın farkında olan ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına öncülük edebilecek, kendisiyle ve ülkesiyle barışık, değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmek en büyük gayemizdir.” İfadelerini kullandı.

“İlçemize birçok eğitim yatırımı kazandırdık”

Selçuklu Belediyesi son 5 yılda ki eğitim yatırımlarına da değinen Başkan Pekyatırmacı, “5 yılda birçok işe imza attık, birçok projeyi hayata geçirdik. Geçtiğimiz hafta Yazır Mahallemizde yapımını tamamladığımız Selçuklu Belediyesi Şehit Erkan Kurşun İlkokulumuzun resmi açılış törenini gerçekleştirmiştik. Bu okulumuzla birlikte Konyamızın en büyük ve en kapsamlı okullarından bir tanesi olan Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi başta olmak üzere 5 ilkokul ve 4 bağımsız anaokulunu Selçuklumuza kazandırdık. Yine 4 adedi kapalı olmak üzere 37 okulumuza spor salonu, 43 okulumuza toplantı salonu, 95 Okulumuza ise kütüphane kazandırdık. Önümüzdeki günlerde resmi açılışını gerçekleştireceğimiz ve içerisinde ana kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, etüt salonu, konferans salonu, seminer salonları, grup çalışma odaları, fuaye alanı ve sosyal alanlarının bulunduğu Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizden aynı anda 600 öğrencimiz yararlanabiliyor. Ülkemizin en kapsamlı, en modern Güzel Sanatlar Lisesini Selçuklumuza kazandırmak için ihale sürecini tamamladık. İnşallah ilerleyen günlerde yer tesliminin ardından yapım sürecine başlayacağız. Konyamızın gururu olan okullarımızdan Spor Lisemize ve Selçuklu Fen Lisemize kapalı spor salonu kazandırmak için yapım sürecine başladık. İnşallah bu proje ve yatırımlarımızı ilerleyen dönemlerde artırarak devam ettireceğiz. “ dedi.

“57 milyon TL’ye mal olan Akademimizde 12 atölye yer alıyor”

Açılışı yapılan Gelişim ve Teknoloji Akademisi hakkında bilgiler veren Başkan Pekyatırmacı,“ Beyhekim Mahallemizde yapımını tamamladığımız Akademimiz 3 bin 670 metrekare alana sahip olup; bodrum, zemin, 1 ve 2. kattan oluşmaktadır. Açık otopark alanı da bulunan Akademimizin, belediyemize maliyeti güncel rakamlarla yaklaşık 57 Milyon Türk Lirasıdır. Gelişim ve Teknoloji Akademimizde; CBS Harita Okur Yazarlığı, Siber Güvenlik, İHA-Mekatronik, Tasarım ve Üretim, Vefa Gençlik, Genç Kalemler Yazarlık ve Hitabet, Tarih, Moda Tasarımı, Organik Oyuncak Üretimi, Müzik, Fotoğrafçılık ve Takı Tasarım Atölyeleri olmak üzere 12 farklı branşta öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Çocuklarımız bu atölyelerde yapacakları çalışmalar neticesinde hem kendilerini keşfedecekler hem de geleceğe dair hedeflerini ve vizyonlarını belirleyecekler. İnşallah bu akademimizden bilgili, donanımlı, ahlaklı, vatanına ve milletine bağlı nice başarılı nesiller yetişecek. Buna sonuna kadar inanıyorum.” Şeklinde konuştu.

Başkan Pekyatırmacı konuşmasını şu sözlerle tamamladı;

“Bu vesileyle Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademimizin ilçemize şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Burada değerli İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve kıymetli çalışma arkadaşlarına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Tüm çalışmalarımızda güçlü işbirliğimiz böyle güzel neticelerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bu iş birliğimiz ilerleyen dönemlerde de sürecek inşallah. Ben ayrıca SEDEP koordinatörlerimize, değerli okul müdürlerimize, Gelişim ve Teknoloji Akademimizde görev alan tüm eğitmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada bulunan öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman söylediğimiz gibi yine söylüyoruz; biz eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında bütün paydaşlarımızla birlikte gençlerimiz için, insanımız için, yetişkinlerimiz için elimizden gelen katkıyı sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Bu duygularla sözlerimi sonlandırırken, açılış programımızı teşriflerinizden ötürü başta Sayın Bakanım olmak üzere değerli misafirlerimize ve kıymetli protokolümüze teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şehri imar ederken nesilleri de ihya etmemiz gerekiyor”

Konya modeli belediyecilik anlayışıyla hizmetler ürettiklerini ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; “Konya modeli belediyecilik diye ifade edince deniyor ki Konya modeli belediyecilik ne demek? Birincisi sürdürülebilirlik. Biraz önce belediye başkanımız ifade etti. Biz devrettiğimiz işlerde gözümüz arkada kalmadan önümüzde yeni ufuklara yelken açıyoruz. Çünkü emaneti teslim ettiğimiz arkadaşlar bir taraftan geliştirirken yeni markalar ortaya çıkarıyor ve daha güzel işler ortaya çıkıyor. Bu vesileyle bu binanın bu amaçla kullanılıyor olmasından duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum değerli Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür ediyorum. Konya her zaman Türkiye'nin öncü şehirlerinden birisi oldu. Özellikle eğitim konusunda merkezi idareyle iş birliğinin en iyi olduğu şehirlerden birisi Konya'dır. Sayın Valimiz, Sayın Bakanlığımız, il Milli İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve diğer tüm kurumlarımızla birlikte şehrimizi geliştirmek adına yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Biz inanıyoruz ki şehri imar ederken nesilleri de ihya etmemiz gerekiyor. Onun için çocuklarımızın her alanda ihtiyacını karşılamak adına bütün eksikleri tamamlamak için büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, spor yatırımlarımız, meslek edindirme kurslarımız, teknoloji alanlarımız, Bilgehanelerimiz, Medeniyet Akademilerimiz, Atabey Gençlik Programlarımız, şehir gezilerimizle birlikte çocuklarımızı Türkiye Yüzyılına hazır etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah onların inşa ettiği Türkiye çok daha büyük ve güçlü bir Türkiye olacak. Buna inanıyoruz. Bu azimle çalışıyoruz. Emeği geçen Selçuklu Belediye Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze tekrar teşekkür ediyorum. Mahallemize, ilçemize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” Şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, “Belediye başkanlarımız, şehrimizdeki en büyük eğitim paydaşı”

Selçuklu Belediyemizin gelişimi ve teknolojiyi öne alan akademisinin gençlerimizin hizmetine sunmak üzere açılışını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sürekli gelişimin, teknolojik yenilemenin ve gençlerimizin de bu süreçlere adapte olduğu bir zemini üretebilmek son derece önemli. Bunun için de eğitim dinamik bir alan ve sürekli yenileşmeyi ve milletimizin de gençlerimizin de buna adapte olmasını temin etmeyi tesis etmemiz gerekiyor. İnşallah buradan çok faydalı çalışmalarla ülkemize gençlerimizin kendini yetiştirmeleri ve aynı zamanda şehrimize de büyük katkılar sunacak. Bu anlamda belediye başkanlarımız, şehrimizdeki en büyük eğitim paydaşı. Her konuda eğitime dair atılacak bir adım varsa imkanlarını seferber ettiklerini bizatihi bizler içinde bulunan kişiler olarak şahidiz. Yine Konya sanayicilerimiz eğitimin geleceğine dair üzerine düşen sorumluluğu hep şöyle değerlendiriyorlar. Eğer bir şey kazanmışsak bu şehre vermek istiyorsak vermemiz gereken en önemli alan eğitime yapacağımız katkılar diyerek katkıda bulunuyorlar. Bu anlamda paydaşlarıyla, müteşebbisleriyle bizatihi bakanlığımız ve üniversitelerimizde eğitimimiz geleceğimize, gençleri hazırlıyor. İnşallah dünü bugüne nasıl taşımışsak bugünü de yarınlara hep birlikte taşıyacağız inşallah. Gönül birlikteliğiyle hep beraber artık bilginin sahibi olan bireylerle övünmenin ötesine geçerek yeterliliklerini ortaya koyduğu gençlerimizin oluşturacağı farkındalık ülkemizin geleceği olacaktır. Bunu da hep birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. Sayın Bakanım ve bizi onurlandıran birlikte gelen çalışma arkadaşları ve Konyalılar olarak bizler sizlerin katkıları, desteği ve teşvikiyle biz de şehirden oluşturacağımız sinerjiyle inşallah önemli başarılara imza atarız. Herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah hedeflediğimiz amaçları gerçekleştiririz. “ dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Selçuklu Belediyemizin bu projesiyle bu çalışmaları da çok anlamlı”

Eğitimin kalitesinin arttırılması yönünde tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarını ifade eden Konya Valisi Vahdettin Özkan; “ Eğitim kurumlarının kapasitesinin arttırılması ve eğitime yönelik katılımın arttırılması, Milli Eğitim Bakanlığımızın stratejik hedeflerinin özünü esasını oluşturuyor. Bugün de şehrimizde bu eğitim hizmetlerinin kalitesini, kapasitesini ve katılımını arttırma yönünde herkesin iş birliğini görüyoruz. Milletvekillerimizle, belediyelerimizle, başta Milli Eğitim Bakanlığının teşkilatlarıyla ve en önemlisi velilerimiz, öğrencilerimiz ve buna rehberlik eden öğretmenlerimizin rehberliğinden bu serüveni hep beraber yürütüyoruz. Bu anlamda hayat boyu eğitim dediğimiz bu eğitimin bütün umdelerin en güzel bir şekilde etkin bir şekilde bütün fertlere götürmek işin özünü esasını oluşturuyor. Hayat boyu eğitimin altını dolduracak her alan her sektör, her kurum, her kuruluş bizim paydaşlarımız. Biraz önceki konuşmalarda da ifade edildi. Aslında belediyelerimizin klasik mahalli müşterek ihtiyaçların dışında bilime, ilime, teknolojiye, merkezi idarenin yapacağı işlerin içinde aktif olarak olması şehrimiz açısından ayrı bir özellik, güzellik ve zenginlik tabiatıyla bu yönüyle de büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Eğitim hizmeti başta olmak üzere sağlık hizmeti, güvenlik hizmeti, diğer anlamlarda da müdahil olup bu hizmetleri iyileştirme, iyileştirme açık olanlara alanlarda etkin müdahale araçlarını geliştiriyorlar. Bu da şehrimiz açısından bir şans olduğunu arz etmek istiyorum. Selçuklu Belediyemizin bu projesiyle bu çalışmaları da çok anlamlı. Daha önceki çalışmalarda da insanın kendisini bilmesi, çevresini bilmesi ve iyi muhasebe etmesi, muhakeme etmesi, tefekkür etmesi için önemli atölyeler, mezralar, projeler. Özellikle çevreyle, çevre dostu çocuklarımızın yetiştirilmesi bu belediyelerimizin çalışmalarını önemli bir bileşenliği oluşturuyor. Bu yönlerde bu işin kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. İnşallah bakanlığımızca belirlenen bu hedeflerin altını hep beraber dolduracağız. Her birimiz eğitimin bir neferi haline geleceğiz. Eğitimin, marifetin, bu hizmetlerin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum.” Dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,“ Böyle belediye başkanlarının Allah sayılarını arttırsın”

Çok güzel bir Konya günü yaşadıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; “Eğitim öğretim sürecine katılımla ilgili çok güzel fiziki yapıların açılışını yapıyoruz. Mutlu oldum, onur duydum. Bir başka konu daha var. Onlardan bir tanesi şu; biz eğitim öğretimi sadece okulda yürütülen bir süreç olarak görmüyoruz. Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza kendi alanlarıyla ilgili konularda eğitim öğretim sürecinde destek oluyorlar. Yabancı dil, Türkçe, matematik öğretiyorlar. Ama eğitim öğretim süreci sabah 9’da başlayıp, akşam 4’debiten bir süreç değil. Bu süreç evde, ailede, okul dışındaki ortamlarda da devam etmesi ve beslenmesi gerekiyor. Yarım bırakılırsa eksik kalıyor. Bugün burada beni mutlu eden ikinci şey çocuklarımızın okul dışı alanlarda eğitim öğretim süreçlerini devam ettirebilecekleri tamamlayacakları bir mekan oluşturulmuş. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Uğur İbrahim başkanım biraz önce Konya modeli, yerel yönetim modelinden bahsetti. Konya'da eğitim öğretimin okul dışında da devam etmesi için adımlar atıyoruz dedi. Ben bu mantığı, bunu kurgulayan arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bana ikinci mutluluğu yaşattı. Bizler kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımıza iyi bir eğitim öğretim vermek istiyoruz. Bu iyi eğitim öğretiminin bir parçası pozitif bilimlerde iyi olan, kendisini iyi yetiştirmiş çocuklar. Ama bir başka parçası da bize atalarımızdan, dedelerimizden emanet bırakılan gelecek kuşaklara aktarmakla mükellef olduğumuz, yükümlü olduğumuz milli ve manevi değerlerimizin korunması, gençlere aşılanması, onların bu anlamda şuurlanması bizim ikinci önemli hedefimiz. Ben bugün burada Konya'daki dostlarımızdan bunu da gördüm. Beni ayrıca mutlu etti. Selçuklu Belediye Başkanımız kendi belediyesinin etkinliklerini anlatırken Güzel Sanatlar Lisemizin, spor lisemizin okullarımızın spor salonundan bahsetti. Bu bizim bakanlık olarak yürüttüğümüz bütün etkinliklerin önemli parçalarından bir tanesi. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin sosyal etkinliklerinin akademik başarılarına ilave edeceğimiz bir süreç başlıyoruz. Çocuklarımız sosyal etkinliklerle yani bu tür yerlerdeki aktiviteleriyle akademik başarılarına katkı yapmış olacaklar. Onu sistem içerisinde dahil ediyoruz. O yüzden bunların sayısının artmasını da arzu ediyorum. Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğitim ve öğretim sürecine destek olan yerel yöneticilerimize ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten kendilerine teşekkür ediyorum. Bakın arazilerimizin yani üzerinde okul yapacağımız arazilerinin imar karşılığını değiştirip okul alanı olmaktan çıkartan, çıkartmayı bize teklif eden belediyeler, okullardaki ihtiyaçlarımız gidermek bir tarafa iki katı, üç katı fiyatlandıran belediyeler varken bir taraftan da bizim yükümüzü alan belediyeleri görünce mutlu oluyorum. Bu tür belediyelere, belediye başkanlarımıza bir kere daha teşekkür ediyorum sizleri böyle bir belediye başkanlarına, belediyeye, yerel yönetim yöneticilerine sahip olduğunuz için ayrıca kutluyorum. Böyle belediye başkanları memlekette çok fazla yok

Allah sayılarını arttırsın. Ben hem onlara teşekkür ediyorum. Sizlere de bunun kıymetini bilmenizi bir kez daha hatırlatıyorum.” Dedi.

Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nin açılışınaMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi, Mehmet Baykan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nüri Çelik, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, SOBE Vakıf Başkanı Mustafa AK, Taekvando Federasyonu Başkanı DR. Metin Şahin, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu Müftüsü Selim Yazıcı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nin açılışı dua ve kurdela kesimi ile gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Bakan Tekin ve beraberindeki protokol üyeleri derslikleri gezerek eğitimler hakkında bilgiler aldı, öğrencilerle sohbet etti.