Parıltılı hayattan Adliye koridorlarına! Şeyma Subaşı’na ‘YURT DIŞI’ şoku

Havalimanında Beklenmedik "Hoş Geldin" Karşılaması

Yılın son günlerinde magazin dünyası bu haberle çalkalanıyor. Sosyal medyanın parlayan yıldızı Şeyma Subaşı, yurt dışı tatilinden döner dönmez İstanbul Havalimanı’nda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki yakalama kararı nedeniyle geceyi jandarmada geçiren Subaşı, sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Suçlamalar Ağır: Sadece Kullanım Değil!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın dosyasında yok yok! Subaşı’nın ismi;

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı,

Uyuşturucu kullanımına yer temin etmek,

Hatta fuhşa teşvik ve aracılık etmek gibi oldukça ağır iddiaların yer aldığı dev bir operasyon kapsamında geçiyor.

Valizler Toplanmıştı Ama... Yollar Kapandı!

Savcılıkta ifade veren ünlü fenomen, tutuklama yerine "yurt dışına çıkış yasağı" talebiyle mahkemeye gönderildi. Neredeyse tüm yılı sınırların ötesinde geçiren Subaşı için hakimlik, bu yasağı onaylayarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bu karar, sosyal medya fenomeni için adeta bir "hapis hayatı" anlamına geliyor; çünkü artık pasaportu işlemsiz kalacak!

Gözler Adli Tıp Raporunda!

Serbest bırakılan ancak İstanbul sınırlarına adeta "hapsedilen" Subaşı’nın dün gece Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü ortaya çıktı. Burada uyuşturucu testi için saç ve kan örneği veren fenomenin kaderini, bu laboratuvar sonuçları belirleyecek.