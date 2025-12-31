  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Film gibi operasyonla yakalandılar! Manisa'daki 2 milyon avroluk dev soygun aydınlatıldı

Yaş beklemeden emeklilik mümkün: SGK’nın gizli kalan erken emeklilik yolları

Kazakistan’dan LGBT yasağı: Sıra Türkiye’de

CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?

Hasan Ağabey’in Hakk’a yürüyüşünün 10. yılı… Başkan Erdoğan’dan Akit Medya’ya başsağlığı telefonu

İstanbullular bu akşam eve erken dönün! Valilikten beklenen kar uyarısı geldi: Megakentte buzlanma ve don tehlikesi kapıda

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı

Putin'in resmi konutuna yönelik saldırının perde arkası aralandı! Rus General o geceyi anlattı: Ukrayna'nın hedefli ve çok katmanlı operasyonu

"Terörsüz Türkiye" için kararlı adımlar atılacak! İletişim Başkanı Duran'dan 2026 mesajı

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı
Gündem Parıltılı hayattan Adliye koridorlarına! Şeyma Subaşı’na ‘YURT DIŞI’ şoku
Gündem

Parıltılı hayattan Adliye koridorlarına! Şeyma Subaşı’na ‘YURT DIŞI’ şoku

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Parıltılı hayattan Adliye koridorlarına! Şeyma Subaşı’na ‘YURT DIŞI’ şoku

Her paylaşımı olay olan fenomen Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı’nda ayağının tozuyla gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Subaşı’na şok karar: Artık o çok sevdiği yurt dışı seyahatleri yasak!

Havalimanında Beklenmedik "Hoş Geldin" Karşılaması

Yılın son günlerinde magazin dünyası bu haberle çalkalanıyor. Sosyal medyanın parlayan yıldızı Şeyma Subaşı, yurt dışı tatilinden döner dönmez İstanbul Havalimanı’nda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki yakalama kararı nedeniyle geceyi jandarmada geçiren Subaşı, sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Suçlamalar Ağır: Sadece Kullanım Değil!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın dosyasında yok yok! Subaşı’nın ismi;

  • Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı,
  • Uyuşturucu kullanımına yer temin etmek,
  • Hatta fuhşa teşvik ve aracılık etmek gibi oldukça ağır iddiaların yer aldığı dev bir operasyon kapsamında geçiyor.

Valizler Toplanmıştı Ama... Yollar Kapandı!

Savcılıkta ifade veren ünlü fenomen, tutuklama yerine "yurt dışına çıkış yasağı" talebiyle mahkemeye gönderildi. Neredeyse tüm yılı sınırların ötesinde geçiren Subaşı için hakimlik, bu yasağı onaylayarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bu karar, sosyal medya fenomeni için adeta bir "hapis hayatı" anlamına geliyor; çünkü artık pasaportu işlemsiz kalacak!

Gözler Adli Tıp Raporunda!

Serbest bırakılan ancak İstanbul sınırlarına adeta "hapsedilen" Subaşı’nın dün gece Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü ortaya çıktı. Burada uyuşturucu testi için saç ve kan örneği veren fenomenin kaderini, bu laboratuvar sonuçları belirleyecek.

Ünlülere uyuşturucu darbesi: Şeyma Subaşı gözaltında, 12 isim tutuklandı!
Ünlülere uyuşturucu darbesi: Şeyma Subaşı gözaltında, 12 isim tutuklandı!

Yerel

Ünlülere uyuşturucu darbesi: Şeyma Subaşı gözaltında, 12 isim tutuklandı!

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında flaş gelişme
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında flaş gelişme

Gündem

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında flaş gelişme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23