Sarıgül, uyuşturucu soruşturmasını da fırsata çevirdi: Benim saçımı analiz edin, tulum peyniri çıkar!

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül her fırsatta Erzincan’ın ve Erzincan’a ait ürünlerin tanıtımını yapmaya devam ediyor. Sarıgül son olarak gündemdeki uyuşturucu soruşturmaları üzerinden de Erzincan’ı tanıttı.

“Saç telimi laboratuvara göndersem ne çıkar?” diye soran Sarıgül çıkacak maddelerin listesini ise şöyle paylaştı: “Benim saç telimi teste gönderin. Yüzde 50 tulum peyniri, yüzde 25 cimin üzümü, yüzde 25 de çay çıkar” dedi.