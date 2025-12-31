  • İSTANBUL
Gündem Sarıgül, uyuşturucu soruşturmasını da fırsata çevirdi: Benim saçımı analiz edin, tulum peyniri çıkar!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Erzincan’ın renkli milletvekili Mustafa Sarıgül, gündemdeki uyuşturucu soruşturmaları üzerinden de Erzincan’ın tanıtımını yaptı. Sarıgül, saç telinin laboratuvardaki analizinde çıkacak maddelerin listesini de kendisi açıkladı.

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül her fırsatta Erzincan’ın ve Erzincan’a ait ürünlerin tanıtımını yapmaya devam ediyor. Sarıgül son olarak gündemdeki uyuşturucu soruşturmaları üzerinden de Erzincan’ı tanıttı.

“Saç telimi laboratuvara göndersem ne çıkar?” diye soran Sarıgül çıkacak maddelerin listesini ise şöyle paylaştı: “Benim saç telimi teste gönderin. Yüzde 50 tulum peyniri, yüzde 25 cimin üzümü, yüzde 25 de çay çıkar” dedi.

1
Yorumlar

Osmanlı Torunu

Koruman alır senin kıl örneğini

Abd

Birde yıl başında görelim hadi
