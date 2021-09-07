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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Özer'den kritik yüz yüze eğitim toplantısı!
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer'den kritik yüz yüze eğitim toplantısı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü ile toplantı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 15:53:00 -
Milli Eğitim Bakanı Özer'den kritik yüz yüze eğitim toplantısı!

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Bakanlık yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy, ilgili birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.

Toplantıda uyum haftasının ve ilk günün değerlendirmesi yapıldıktan sonra okulları sağlıklı ve güvenli bir şekilde açık tutmak için uygulanacak tedbirler ele alındı. Uyum eğitimleri ve okulun ilk gününe dair tüm illerden bilgi alan Bakan Özer, Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırlanan 'Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'nde belirtilen önlemlerin takipçisi olduklarını ifade etti.

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