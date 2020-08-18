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Eğitim Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 8 ve 12. sınıflar hariç izin verilmeyecek
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 8 ve 12. sınıflar hariç izin verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç destekleme yetiştirme kursu adı altına yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:56:00 - 2020-08-18 13:15:56
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 8 ve 12. sınıflar hariç izin verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni yılın eğitim öğretim programına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursuna izin verilmeyeceğini yapanlara ise yaptırım uygulanacağını açıkladı.

"İzin verilemeyecek"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrası açıklamalarda bulundu. Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığını iddialarını değerlendiren Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." dedi.

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