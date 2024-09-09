Milli Egemenlik Platformu'ndan ırkçı bildiri! “Ortak vatan” söylemine karşı çıktılar

Milli Egemenlik Platformu, Sivas Kongresi’nin 105. Yılında Sivas’ta büyük katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. Bugün saat 13:00’de Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde başlayan “Modern Manda ve İşgale Hayır” konulu panel, iki oturumlu olarak gerçekleştirildi. Ortak bir bildiri yayımladılar.

“Mavi vatan masal” diyenlere karşı çıkamadılar.. “Ortak vatan” söylemine karşı çıktılar.. Türk milletine geri zekalı diyene karşı çıkamadılar.. Diyanet'e karşı çıktılar.

İşte o ırkçı bildiriden bazı bölümler:

1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu ve sahibi anayasamızda tarif edilen Türk Milleti’dir. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milleti’nindir. Egemenlik ve vatan namus gibidir, ortaklık ve bölünme kabul etmez.

2. Vatan bir bütündür. Vatan; bugünkü sınırlarımız içindeki topraklar, karasularımız, denizlerdeki kıta sahanlığımız, göklerdeki hava sahamız ve Türk Milleti’nin olan ada ve adacıklarımızdır. Münhasır Ekonomik Bölgeler de vatan topraklarımız anlamındadır. Bundan dolayı Adalar (Ege) Denizi’ndeki adalarımızın işgaline sessiz kalınması kabul edilemez.

3. Son dönemde gündeme tekrar getirilen “Yeni anayasa” konusu ve “Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdu … ortak bir vatan”, ifadeleri millî egemenliğimize kasteden ifadelerdir. Öncelikle Türk, etnik bir kimlik değildir. Devletin kurucusunun ve sahibinin adıdır. Bu devletin vatandaşı olan herkes Türk’tür ve birbirine eşittir. Devletimizin eşit ve şerefli üyeleri olan vatandaşlarımız, ırklara ve mezheplere ayrıştırılamaz. Bu menzile yönelik her türlü siyasî ya da idari tasarruf millî egemenliğimize tehdittir. Karşısında da Türk Milleti’ni bulacaktır.

4. Ülke yönetiminde ve uluslararası ilişkilerde bir kişinin şahsi görüşüne ve kararlarına bağlı kalınamaz. Devletimizin gücüne zarar veren ve uluslararası siyasî vesayeti kolaylaştıran; başta hukuk denetimi olmak üzere her türlü denetimden uzak, bu hükümet sisteminden vazgeçilmelidir.

5. Fener Patrikhanesinin statüsü Lozan’da belirlenmişken, yeniden canlandırılan ekümeniklik egemenliğimiz üzerinde büyük bir tehdittir. Her geçen gün biraz daha büyütülmektedir. Derhal, Lozan Antlaşması şartlarına dönülmelidir.

6. Adalet mülkün (devletin) temelidir. Yargı, millet nezdinde güvenirliğini yitirmektedir. Adaletin yokluğuna doğru olan bu gidiş, devletin temellerini sarsacak boyuta ulaşmak üzeredir. Yargının üzerindeki siyasî vesayet son bulmalıdır.

7. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu kriz, bunalıma doğru yönelmektedir. Devasa boyutlara ulaşan iç ve dış borçlar, bütçe açıkları, israf, geleceğimizi ipotek eden Kamu-Özel İşbirliği projeleri, milletin omzuna yüklenen taşınamaz boyuttaki Kur Korumalı Mevduat faizleri, Varlık Fonu gibi daha nice bilinçli veya bilinçsiz yanlış kararlarla artık tahammül edilemez boyutlara ulaşmıştır. Barınma ve beslenme problemi her geçen gün büyümekte, özellikle gençlerimizin üniversite eğitimini, beden ve zihin sağlığını etkileyecek boyuta sürüklenmektedir. Gençlerimizin, geleceğe dair umutsuzlukları her geçen gün daha da artmaktadır. Yanlışlardan derhal dönülmeli ve ekonomik tedbirler alınmalıdır.

8. Türkler; insanlığa medeniyet ruhu katan büyük bir millettir. Bunun en temel sebebi, dinî anlayışlarını tarih ve devlet şuuruyla birleştirmeleridir. Ancak son zamanlarda din anlayışı, akıl ve bilim karşıtı selefi yapıda bir ideolojik anlayışa doğru evrilmektedir. Millî Eğitim ve Diyanet de buna çanak tutmakta, tarikat ve cemaatlere alan açmaya çalışmaktadır. Ülkede ciddi anlamda dinî anlayışta bunalım oluşmuştur. Bunun yıkıcı etkileri de Türk Milleti’nin akılcı din anlayışı üzerinde görülmeye başlanmıştır. Bu ideolojik tehlikeli gidişe son verilmelidir.

9. Bugün ülkemizin demografik yapısı örtülü bir istila altındadır. Dış politikada bilinçli veya bilinçsiz yanlış kararlarla, ülkemizin sınırlarını yabancılara ve yabancı kaçaklara sonuna kadar açan iktidar, “Türksüz Türkiye”ye doğru yönelmiştir. Bundan derhal dönülmelidir.

10. İnsanların duygu ve düşüncelerini ifade edebildiği sosyal medya mecralarının kapatılması ya da yavaşlatılması uygulamalarına son verilmelidir. Unutulmamalıdır ki özgürlük esas, kısıtlama istisnadır. Halkın sesini duyurabildiği sokak röportajları ve sosyal medya paylaşımları üzerinden özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelen soruşturmalardan ve tutuklamalardan vazgeçilmelidir.

Türk Milleti’ne yönelen tehditlerin karşısında Millî Egemenlik Platformu, “Dilde, fikirde, işte birlik” şiarıyla hareket ederek, ”milletin vicdanından doğan uyanış hareketleri”nin aynı hedefe yönelmesini sağlamak amacıyla, bütün vatan sathında görüşmelere başlanması azim ve kararındadır.

Bildiride imzası bulunan Milli Egemenlik Platformu kurucuları:

Prof. Dr Ahmet B. Ercilasun

Prof. Dr. İskender Öksüz

Ahmet Hamdi Ünal

Prof. Dr. Ali Rıza Söğüt

Ali Şanalmış

Ali Uzunırmak

Alptekin Yıldırım

Atila Kaya

Ayfer Uzunırmak

Fahri Akman

Fatih Bozaklı

Fatma Koç

Gazi Çevik

Gökhan Yılmaz

Hakan Erdem

Hakan Paksoy

Harun Meral

Hasan Gömleksiz

Prof. Dr. Kemal Aydın

Prof. Dr. Konuralp Ercilasun

Prof. Dr. Mehmet Alagöz

Mehmet Emin Uyartaş

Meryem Kuz Halkacı

Mesut Güneş

Mustafa Celepçi

Doç. Dr. Osman Yılmaz

Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu

Paşa Kula

Suat Başaran

Ufuk Namalan

Prof. Dr. Vahit Türk

Vasıf İnanç Duygulu

Yağmur Tunalı

Yusuf Özkan

Ayrıca Milli Egemenlik Platformu’nun toplantısına katılan aşağıda isimleri yazılı pek çok kişi görüşlere katıldığını beyan etti.

Prof. Dr. Ahmet Buran

Ahmet Kocakoç

Ahmet Necip Günaydın

Ahmet Servet Akkuş

Prof. Dr. Ali Taş

Ali Yüksel Fermanlı

Aytöre Dayanışma Platformu

Doç. Dr. Tümen Somuncuoğlu

Bekir Gül

Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu

Prof. Dr. İbrahim Maraş

İsmail Hakkı Cerrahoğlu – E. Milletvekili

Prof. Dr. İsmail Özçelik

Prof. Dr. Kemal Çiftçi

Prof. Dr. Kürşat Öncül

Av. Mehmet Sakarya – MHP Eğitimci

Şevket Bülend Yahnici – E. Milletvekili

Sami Bal – Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı

Muhittin Çolak – MHP E. Genel Başkan Vekili

Prof. Dr. Murat Esin

Mustafa Öztürk – Kayseri

Prof. Dr. Nuri Aydın Kama

Doç. Dr. Osman Yılmaz

Prof. Dr. Pervin Arıkan

Prof. Dr. Recai Coşkun

Salih Dilek

Samet Karakuş

Prof. Dr. Selçuk Bali

Turan Çirkin – E. Milletvekili

Talat Şalk – E. Savcı

Prof. Dr. Yüksel Birinci