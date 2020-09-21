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Siyaset Millî duruş, Batı’nın kirli plânlarını bozdu
Siyaset

Millî duruş, Batı’nın kirli plânlarını bozdu

Mavi Vatan’da yaşanan gelişmeleri Yeni Akit’e değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, “Doğu Akdeniz’de hakimiyet kurarak söz sahibi olmaya çalışan Fransa ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi enerji kaynaklarından uzak tutma planları, ülkemizin bölgede milli bir politika sergilemesi ile altüst oldu” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:37:00 - 2020-09-21 09:38:49
Millî duruş, Batı’nın kirli plânlarını bozdu

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğündeki kararlı milli politikamızla küresel güçlerin Doğu Akdeniz’deki kirli planları altüst oldu. Gelişmeleri Yeni Akit’e değerlendiren Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, “Türkiye’nin kararlı duruşu sonucunda Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin uluslararası sözleşmeleri ve BM kararlarını hiçe sayarak kendi başlarına belirlemeye çalıştıkları ve uluslararası hiçbir geçerliliği olmayan MEB sınırlarını oldu bittiye getirme çabaları sonuçsuz kalmıştır” dedi.

Macron’un çırpınışları

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bölgedeki girişimlerine dikkat çeken Bekin, şunları dikkat çekti: “Fransa’nın içinde bulunduğu sorunların yönünü dışa kaydırabilmek adına Rafela savaş uçakları ile Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle’u Doğu Akdeniz’e gönderme tehdidiyle birlikte olaya müdahil olmaya çalışması ve Avrupa Birliği ülkelerinin Yunanistan’ın yanında yer almaları, Fransa ve AB’nin Doğu Akdeniz’deki  enerji ve ekonomik sistemini kontrol altında tutmak maksadıyla hareket ettiklerini gözler önüne serdi. Yani küresel güçler Yunanistan üzerinden hareketle Doğu Akdeniz’deki enerji yataklarını kontrol altında tutabilmek amacıyla Türkiye’yi enerji kaynaklarından uzak tutma çabası içerisine girdiler ama Türkiye’nin kararları kirli planları bozdu.

Hapsetmeye kalkıştılar

Yunanistan’ın öncülüğünde Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’na danışmanlık yapan Prof. Dr. Juan Luis Suarez de Vivero’ya çizdirilen ve hiçbir geçerliliği olmayan Sevilla Haritası’na atıfta bulunan Berkin şöyle devam etti: “Bu uyduruk haritaya göre göre Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi, Antalya’nın Kaş ilçesinin karşısındaki Meis Adası’ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı ve MEB’i güneye Kıbrıs adasının Kuzey Batı köşesine kadar inmekte ve Türkiye’yi Bozcaada’dan başlamak üzere Antalya körfezine kadar Ege’den ve Akdeniz’den izole etmeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin Ege’deki kıta sahanlığı 6 millik karasuları ile sınırlanmakta, Ege’nin diğer bölgeleri ise tamamen Yunanistan’ın denizi haline getirilmektedir. Akdeniz’de yaklaşık bin 700 km ile en uzun karasularına sahip olan Türkiye söz konusu Sevilla haritası ile 41 bin kilometre karelik dar bir alana sıkıştırılmaya çalışıldı.

Mavi Vatan’da milli duruş

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener de, “Ne Avrupa Birliği ne de Almanya Fransa’nın bölgede çok fazla sivrilmesini istemiyor. Hakeza Fransa’daki iç dinamikler de Macron’un Yunanistan politikasını eleştirerek onun güç kaybetmesine sebep oluyor. İtalya da her ne kadar ortada görünse de Fransa’nın bölgedeki varlığından rahatsız durumda” dedi.

Avrupa Birliği’nin bölgede yaşanabilecek silahlı çatışmayı göze alamadığını belirten Akyener, şunları dile getirdi: “Türkiye dünyanın birçok noktasında silahlı operasyonlara girebilecek güce sahip. Yunanistan’ın silahlı mücadeleye girmek gibi bir şansının olmadığını tüm dünya çok iyi biliyor. Diplomatik açıdan yürüttüğümüz kararlı duruşumuz ve askeri gücümüz bölgedeki etkinliğimizi daha da artırıyor. Batı’nın Mavi Vatan’daki krizi daha fazla uzatması yeni dünya düzeninde kendi aleyhlerinde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Toplantısı’nda yapacağı konuşma ile her şey daha da netlik kazanacak.

Yeni Akit Gazetesi

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