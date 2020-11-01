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Spor Milli curlingciler Kovid-19 sürecinde güç depoluyor
Spor

Milli curlingciler Kovid-19 sürecinde güç depoluyor

Curling Milli Takımlar Başantrenörü Daniel Charette: "Pandemi nedeniyle bu yılı değerlendirebilir ve tekniklerimizi geliştirebiliriz. Çünkü teknik iletişimleri geliştirmek ve diğer şeylerle uğraşmak için değerlendirme sürelerimiz çok fazla" - "Yüksek irtifada güç depoluyoruz ve Dünya Şampiyonası'na gideceğimiz zaman bunu göreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 11:22:23 -
Milli curlingciler Kovid-19 sürecinde güç depoluyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Curling Milli Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyonlara verilen arada hazırlanıp daha sonra düzenlenecek dünya ve Avrupa Şampiyonalarında başarılı olmak için güç depoluyor.

Curling Milli Takımlar Başantrenörü Daniel Charette, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen arada kendilerini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Milli takımının önemli sporculardan oluştuğunu belirten Charette, "Erzurum curlingin kurulması açısından güzel bir yer. Kaliteli şekilde her şeye hazırlıklı olarak gerekli olan yapımız sağlam. Öğrenmek ve oyuncuları geliştirmek isteyen oyuncu gurubundan oluşan istekli antrenörlerimiz var." dedi.

Charette, Türkiye'de curlingin ciddi aşama kazandığını ifade ederek, "10 yıllık olan bir Curling Federasyonu için iyi bir yerdeyiz. Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Bu kalite ve takımla bence dünyada iyi bir yerdeyiz en azından 15 sıralamanın arasında olacak ülkelerdeyiz." diye konuştu.

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen çalışmalara tekrar başladıklarını ve aralıksız çalıştığını dile getiren Charette, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle bu yılı değerlendirebilir ve tekniklerimizi geliştirebiliriz. Çünkü teknik iletişimleri geliştirmek ve diğer şeylerle uğraşmak için değerlendirme sürelerimiz çok fazla. Zaten bu sene curling kalitemizi denetlemek için gerçek bir milli takım yarışmamız olmayacak. Sporcuları test edebileceğimiz bir lig hazırlıyoruz. Oyun esnasında göreceğimiz şeylerle de haftalık olarak onları değerlendireceğiz. Yüksek irtifada güç depoluyoruz ve Dünya Şampiyonası'na gideceğimiz zaman bunu göreceğiz. Bir yere seyahat etmeden buz üzerinde kendimizi geliştirerek elde edeceğimiz çok şeyin olduğunu düşünüyorum. Strateji olarak geliştirebiliriz ve bu pandemi nedeniyle kötü bir yıl ama çok daha iyi şans."

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