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Spor Milli ara bitti! Süper Lig'de 7. haftanın perdesi açılıyor
Spor

Milli ara bitti! Süper Lig'de 7. haftanın perdesi açılıyor

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Milli ara bitti! Süper Lig'de 7. haftanın perdesi açılıyor

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig’de haftanın açılış maçında Galatasaray, Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

9 Ekim Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

16.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (Alanya Oba)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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