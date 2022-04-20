  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Milley, Türkiye dahil 13 ülkenin genelkurmay başkanı ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü
Dünya

Milley, Türkiye dahil 13 ülkenin genelkurmay başkanı ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, aralarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de bulunduğu 13 ülkenin genelkurmay başkanı ile video konferans yöntemiyle Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 10:34:00 -
Milley, Türkiye dahil 13 ülkenin genelkurmay başkanı ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

Genelkurmay Başkanı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı yazılı açıklamada, Orgeneral Milley’nin Avustralya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç, Türkiye ve İngiltere'nin genelkurmay başkanları ile sanal ortamda ortak toplantı yaptığını açıkladı.

Butler, "Askeri liderler, Ukrayna'nın egemenliğini yeniden kazanmasına ve savunmasına yardımcı olmak için çok taraflı güvenlik yardımı da dahil olmak üzere Ukrayna'nın devam eden Rus işgaline ilişkin değerlendirmelerini paylaştı." ifadelerini kullandı.

Milley’nin mevkidaşlarını Ukrayna'ya ek askeri yardımı hızlandırmaya devam etmeye çağırdığını belirten Albay Butler, "Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamak için müttefik ve ortaklarla angajmanların önemini bir kez daha teyit etti." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay