Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı
İYİ Parti’ye geçen Erhan Usta, memleketi Samsun’a hareket etti. İlin girişinde Usta’yı karşılayan İYİ Partililer, meşale yakarak otluk alanda yangın çıkmasına neden oldu.
Cumhur İttifakı’nın ağırlığını kaldıramayan Samsun Milletvekili Erhan Usta, bir süre önce MHP’den ihraç edilmişti. Usta, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’ye geçmeye karar verdi. Usta’nın rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.
İYİ Parti’ye geçtikten sonra memleketi Samsun’a hareket eden Erhan Usta, şehrin girişinde partililer tarafından karşılandı.
Yaklaşık 250 kadar İYİ Partili, Usta’yı Samsun – Ankara Karayolu’nun 3’üncü kilometresindeki bir akaryakıt istasyonu önünde meşale yaktı.
DHA’da yer alan habere göre, meşalelerden çıkan kıvılcımların çevredeki otluk alana yayıldığı iddia edildi.
Rüzgarın da etkisiyle otluk alandaki yangın kısa sürede büyüdü.
Erhan Usta’yı karşılarken yangına neden olan İYİ Partililer ve çevredeki vatandaşlar, ellerindeki kürek ve ağaç dallarıyla alevlere müdahale etti. Aynı zamanda su kovalarıyla yangın söndürülmeye çalışıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Halen bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.