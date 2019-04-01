Milletvekili Yılmaz, “Oy oranımızı yüzde 35 arttırdık”

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, 31 Mart Yerel Seçimlerinin Düzce’de Cumhur İttifakının başarısı ile sonuçlandığını söyledi. MHP’nin 8 ilçeden 5’inde Belediye Başkanlıklarını aldığını kaydeden Yılmaz 24 Haziran seçimlerine göre oy oranını yüzde 35 arttırdıklarının da altını çizdi.

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının değerlendiren MHP’li vekil Ümit Yılmaz, algı operasyonlarına rağmen Türk halkının Cumhur İttifakı’na sahip çıktığını belirterek “31 Mart günü yapılan yerel seçimler neticesinde hem Düzce’de hem Türkiye’de Cumhur İttifakı başarı sağlamıştır. Cumhur ittifakının 24 Haziran seçimleri başarısının ardından 2023 yılına kadar seçim umudu kalmayan bir takım güçler, 31 Mart yerel seçimlerini hedef olarak almıştı. Ülkemizin altını oymaya çalışan dış güçler ve yerli işbirlikçileri 15 Temmuz hain darbe girişimi ile başaramadıklarını Ağustos 2018 tarihinde başlattıkları ekonomik saldırılarla yerine getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı. Özellikle yerel seçimler yaklaştıkça döviz kurları ve sebze fiyatları üzerinde oynanan oyunlar hat safhaya ulaşmış, Türk milleti üzerinde baskı unsuru oluşturulmaya çalışılmıştır. Algı operasyonlarına rağmen Türk milleti Cumhur İttifakına sahip çıkmış, ülke genelinde yüzde 52’ye yakın oy oranıyla bizleri desteklemiştir” dedi.

“Cumhur ittifakı 10 belediyeyi almıştır”

Milletvekili Yılmaz, bu seçimlerde MHP’nin oy oranını yüzde 35 arttırdığına ifade ederek “İlimizde de Cumhur İttifakı 8 ilçe ve 2 bedenin tamamını alarak seçimleri kazanmıştır. İttifakın MHP’li adayları Akçakoca, Cumayeri, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca’da belediye başkanlığını alarak seçimleri kazanmıştır. İl Genel Meclisi sonuçları neticesinde Cumhur İttifakı yüzde 76’ya yakın oy alırken, MHP yüzde 28,23 oy oranı ile 24 Haziran seçimlerine göre yüzde 35 oy arttırarak seçimin galibi olmuştur. Düzce merkez ilçede ise başkan adayımız ve teşkilatımız oldukça başarılı bir çalışma yürütmesine rağmen 24 Haziran seçimlerindeki oy oranımızı korumakla beraber istediğimiz sonuca maalesef ulaşamadık. Propaganda sürecinin başladığı tarihten itibaren diğer partilerin seçim stratejilerini MHP üzerinden kurmalarının bunda önemli bir etkisi olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Seçimin ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“HDP’nin deştiği ile aldılar”

Millet İttifakı’nın HDP’nin desteği ile bazı büyükşehirleri aldığını savunan Milletvekili Yılmaz verilen tavizlerin takipçisi olacaklarını söyleyerek “Bizim zillet kendilerinin millet dediği ittifak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sonuçlar kesinleşmemesine rağmen büyükşehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin’de seçimleri HDP’nin yoğun desteği ile kazandı. Biz bunları, halkımızın takdirini saygı ile karşılıyoruz. Yalnız bu dönemden sonra HDP’ye ne gibi tavizler verildiğini ve vereceklerini bu zillet ittifakı içinde ki mensuplarının gerek genelde gerek yerelde sıkı takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum. Bakalım bizde merak ediyoruz. Hangi sözler, hangi tavizler verilmiştir? Seçimler bu hale getirilirken neyin pazarlığı yapılmıştır? Ülkenin nereleri, ne amaçla kullanılmıştır? Bunların yakın takipçisi olacağız” şeklinde açıklama yaptı.