İzmir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde
İzmir’in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm ve atık yönetim merkezinde başlayan yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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İzmir’in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm ve atık yönetim merkezinde başlayan yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaklıç Mahallesi'ndeki bir atık yönetim ve geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle çıkan duman, kentin farklı noktalarından görüldü.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Bölgeden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.
İşte olay yerinden görüntüler...
İşte olay yerinden görüntüler...
İşte olay yerinden görüntüler...
İşte olay yerinden görüntüler...
İşte olay yerinden görüntüler...
İşte olay yerinden görüntüler...
İşte olay yerinden görüntüler...
İşte olay yerinden görüntüler...
İşte olay yerinden görüntüler...
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