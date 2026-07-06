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İzmir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

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İzmir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İzmir’in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm ve atık yönetim merkezinde başlayan yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

#1
Foto - İzmir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

Kaklıç Mahallesi'ndeki bir atık yönetim ve geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - İzmir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - İzmir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

Yangın nedeniyle çıkan duman, kentin farklı noktalarından görüldü.

#4
Foto - İzmir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

#5
Foto - İzmir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

Bölgeden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

#6
Foto - İzmir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İşte olay yerinden görüntüler...

#7
Foto - İzmir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İşte olay yerinden görüntüler...

#8
Foto - İzmir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İşte olay yerinden görüntüler...

#9
Foto - İzmir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İşte olay yerinden görüntüler...

#10
Foto - İzmir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İşte olay yerinden görüntüler...

#11
Foto - İzmir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İşte olay yerinden görüntüler...

#12
Foto - İzmir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İşte olay yerinden görüntüler...

#13
Foto - İzmir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İşte olay yerinden görüntüler...

#14
Foto - İzmir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İşte olay yerinden görüntüler...

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