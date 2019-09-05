Milletvekili Sorgun ve Başkan Kılca’dan sanayi esnafına ziyaret

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Dökümcüler ve Hurdacılar Sanayi Sitesinde esnafla bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Dökümcüler ve Hurdacılar Sanayi sitesinde esnafla bir araya geldi. Sanayicileri ziyaret ederek sorunlarını dinlediklerini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Sanayicilerimiz şehrimizin bel kemiğidir. Yapacağımız hizmetleri vatandaşlarımız ve sanayici esnafımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. İstişareyle hareket etme ve hizmet etme anlayışına büyük önem vererek ilçemiz ve Karataylı hemşehrilerimiz için hizmet edeceğiz" dedi.

"Esnafımızın sıkıntılarına ortak oluyoruz"

Ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışı içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Kılca, "Ekiplerimiz tarafından özellikle üretim sahalarının bulunduğu alanlarda ve sanayici esnafımızın iş yerlerinin olduğu bölgelerde rutin belediyecilik hizmetlerini götürmek en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Yaptığımız ziyaretlerde kalbine dokunduğumuz hemşehrilerimizle iç içe olup esnafımızın sıkıntılarına ortak oluyoruz. Kıymetli hemşehrilerimizin bize gelmesini beklemeden biz onların ayağına gidiyor ve çözüm odaklı çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Tarım ve hayvancılık alanlarında kendisini kanıtlayan Konya’nın sanayisinin de her geçen gün yükselişe geçtiğine dikkat çeken AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya’nın sanayi ve iş dünyasının kalbi olduğuna dikkat çekerek sanayi ve ticaretin daha da gelişmesi için girişimcilere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyaretlerden dolayı teşekkür eden Konya Hurdacılar Odası Başkanı Muammer Verim ve Konya Döküm Sanayi Kooperatif Başkanı Ali Yavuz ise "Karatay Belediyemiz ile her zaman işbirliği ve istişare alanları içerisinde olmaya büyük önem göstereceğiz" dedi.