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Milletvekili Gündoğdu: “Ordu Ankara’sız, Ankara da Ordu’suz olmaz”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kim seçilirse seçilsin milletvekili olarak hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

26 Mart 2019 Salı 15:43
Milletvekili Gündoğdu: “Ordu Ankara’sız, Ankara da Ordu’suz olmaz”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kim seçilirse seçilsin milletvekili olarak hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.


AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan’ı ziyaret etti. Milletvekili Metin Gündoğdu, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan ve Altınordu Belediyesi birim müdürleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Gerçekleşen ziyarette konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu’ya hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Ordu’nun Ankara’sız, Ankara’nın da Ordu’suz olmayacağına dikkat çeken Gündoğdu, “Altınordumuz Ordumuzun en önemli ilçesi. Pazar gününden sonra milletimizin göstereceği teveccüh sonucunda hep birlikte Ordu’ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Ordu Ankara’sız, Ankara da Ordu’suz olmaz. Biz Ankara’da Ordu’nun hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz, yerelde de seçilen arkadaşlarımız gereken talepleri bize iletecekler ve bizlerde o taleplerin gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu doğrultu da hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, geçmişte olduğu gibi gelecekte de hep birlikte çalışmaya özen göstereceklerini söyledi. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’nun katılımlarıyla, birim müdürleri ile birlikte istişare toplantısı yaptıklarını aktaran Başkan Tezcan, “Her birimiz Ordu sevdalısıyız, geleceğin şehri Ordu’muzu hep birlikte emekle, alın teriyle, akılla ve güçlü birliktelikle geleceğe taşımak istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:43
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