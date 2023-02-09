Milletvekili Eser, deprem enkazından 3 çocuk babası vatandaşı kurtardı!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası bölgeye giderek kurtarma çalışmalarında kürek sallayan AK Parti Karaman Milletvekili Oğuzhan Eser, enkaz altındaki 3 çocuk babası Ökkeş isimli vatandaşı kurtardı.
AK Parti Karaman Milletvekili Oğuzhan Eser, Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına katıldı. Milletvekili Eser, deprem akşamı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yakınında yer alan ve depremde yıkılan bir binanın kurtarma çalışmalarına katılarak kürek salladı.
3 çocuk babası adamı kurtardı
Eline kazmayı alan Eser, enkazın altına girerek, kurtarılmayı bekleyen 41 yaşındaki Ökkeş isimli vatandaş için elinde kazmayla büyük çaba gösterdi. 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarma ekibindekiler ve Milletvekili Selman Oğuzhan Eser’in çabalarıyla vatandaş enkaz altından çıkarıldı. Saatler sonra enkaz altından çıkarılan Ökkeş, enkazın altında eşiyle birlikte 3 çocuğunun bulunduğunu söyleyerek, “Allah sizlerden razı olsun, Allah sizi yormasın" dedi.