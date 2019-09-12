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Milletvekili Dülger mezun olduğu okulda

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Mezun olduğunu Kilis Lisesini ziyaret etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:26
Milletvekili Dülger mezun olduğu okulda

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Mezun olduğunu Kilis Lisesini ziyaret etti.


Milletvekili Dülger, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlaması nedeniyle 1978-1979 yılında mezun olduğum Kilis Lisesi’ne İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile ziyaret etti. Milletvekili Dülger, Kilis Lisesi Müdürü Ali Kalli’den okul ile ilgili bilgi aldıktan sonra sınıfları gezerek öğrenciler ile bir araya geldi. Milletvekili Dülger, öğrencilere hitaben yaptığı kısa konuşmada, Derslerine çalışmaları halinde hedeflerine ulaşabileceklerini ifade ederek, “Yeni eğitim-öğretim yılımız ilimize hayırlara vesile olsun, tüm eğitim camiamıza öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar dilerim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:26
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