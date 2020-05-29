  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Milletvekili Arvas’tan Aslan’a ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ı makamında ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 09:06:05 -
Milletvekili Arvas’tan Aslan’a ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ı makamında ziyaret etti.


Yapılan ziyarette, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve ileride yapılması planlanan projelerle İpekyolu ilçesinin sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Abdulahat Arvas’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı