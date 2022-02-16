Milletle kafa mı buluyorsunuz siz! Tekel bayilerinden pes dedirten talep

İnsanların yaşamı için zaruri bir ihtiyaç olan temel gıda maddelerine yönelik yüzde 7’lik KDV indirimiyle, insanlığı yok eden alkol tüketimini kıyaslayan Tekel Bayileri Platformu üyeleri alkollü içeceklerde de KDV ve ÖTV indirimi istedi.

Yuh be! ‘Elektrik zammı geri alınsın’ dedi!

Platform üyesi Bülent Cansın, “İnsanlar, bu şekilde giderse bizlerin dükkanını gasp edecek. Yetkililere sesleniyoruz. Lütfen alkoldeki ÖTV ve KDV oranlarını makul seviyeye getirin” dedi. Platform üyesi Ozan Aydoğan ise elektrik zamlarının geri çekilmesini talep ederek, “Elektrik zamlarından sonra mum bile boynunu bükmek zorunda kalmış. Bu elektrik zamları geri alınmadığı sürece kötü şartlar esnafı beklemektedir. Kiranın iki katı elektrik faturası gelirse zannetmiyorum ki hiçbir esnaf bunun karşısında dayanamaz” diye konuştu.

“Bu bataklığı komple yok edin”

Tekel bayilerinin ‘skandal’ talebini okuyan duyarlı vatandaşlar, “Hükümetten, alkol bataklığının ilk aşaması olan tekel bayilerini komple yok edin. Dünya sağlık örgütünün verilerine göre dahi suçların ana kaynağı olarak alkol görülüyor. Hatta birçok Avrupa ve Batı ülkelerinde alkol tüketimine yönelik ciddi kısıtlamalar getiriliyor. Türkiye’de de gereği yapılsın ve bataklık tamamen kurutulsun.” yorumunda bulundu.