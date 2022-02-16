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Gündem Milletle dalga geçer gibi indirim! Zincir marketlerin ‘süzme’ fiyatlarına bakın!
Gündem

Milletle dalga geçer gibi indirim! Zincir marketlerin ‘süzme’ fiyatlarına bakın!

Gıda fiyatlarındaki fahiş zamlar vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Zincir marketler, hükümetin aldığı kararla temel gıda maddelerindeki vergi indirimine rağmen milletle dalga geçer gibi indirim yaptılar. 22.95 TL olan bir süzme peynirde 5 kuruşluk bir indirim yaparak 22.90’a indirdiler.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 23:21:00 -
Milletle dalga geçer gibi indirim! Zincir marketlerin ‘süzme’ fiyatlarına bakın!

Marketlerde yaşanan fiyat artışları üzerine hükümetin aldığı kararlara rağmen raflarda istenilen seviyede düşüş yaşanmadı. Özellikle zincir marketlerin işgüzarlığı vatandaşı çileden çıkarıyor. 

‘Burada bir vurgun var’

KDV indirimi etiketlere beklenen düşüşü yaşatmadı. Bazı marketler hala fahiş fiyattan satış yapmaya devam ediyor. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, sebze ve meyve gibi ürünlerin satışında büyük vurgun olduğunu söyledi. Demir, marketlerin kendilerinden 1 TL'ye aldığı kabağı 24 liraya sattıklarını belirterek "Burada bir vurgun vardır. Burada vatandaşın kanını emmek var adeta." dedi.

 

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