Milletle dalga geçer gibi indirim! Zincir marketlerin ‘süzme’ fiyatlarına bakın!

Marketlerde yaşanan fiyat artışları üzerine hükümetin aldığı kararlara rağmen raflarda istenilen seviyede düşüş yaşanmadı. Özellikle zincir marketlerin işgüzarlığı vatandaşı çileden çıkarıyor.

‘Burada bir vurgun var’

KDV indirimi etiketlere beklenen düşüşü yaşatmadı. Bazı marketler hala fahiş fiyattan satış yapmaya devam ediyor. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, sebze ve meyve gibi ürünlerin satışında büyük vurgun olduğunu söyledi. Demir, marketlerin kendilerinden 1 TL'ye aldığı kabağı 24 liraya sattıklarını belirterek "Burada bir vurgun vardır. Burada vatandaşın kanını emmek var adeta." dedi.