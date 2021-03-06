‘Milletine adanmış bir ömür’ Erdoğan sergisi
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü düzenledikleri fotoğraf sergisiyle kutladı.
“Milletine adanmış bir ömür” temasıyla AK Parti Genel Merkezi’nde açılan sergide, Erdoğan’ın birçok anısına ilişkin fotoğraflara yer verildi. Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, Erdoğan’a doğum günü nedeniyle “milletine adanmış bir ömür” temasıyla fotoğraf sergisi düzenleyerek, sürpriz yapmak istediklerini belirtti. Gayretli ve titiz çalışmanın sonucunda güzel bir serginin ortaya çıktığını belirten Yıldız, “Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Erdoğan’ın doğum günlerini kutluyor, Rabb’imden hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz” dedi.