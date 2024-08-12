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Siyaset Milletin değil PKK'nın vekili! Terörist taziyesinde Türkiye'yi hedef aldı
Siyaset

Milletin değil PKK'nın vekili! Terörist taziyesinde Türkiye'yi hedef aldı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 10:03:00 -
Milletin değil PKK'nın vekili! Terörist taziyesinde Türkiye'yi hedef aldı

DEM Partili vekil Nevruz Uysal Aslan, Pençe Kilit Harekatı'nda imha edilen teröristin taziyesine gitti. Aslan, taziyede Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarını hedef aldı.

DEM Partili vekil Nevruz Uysal Aslan, Pençe Kilit Harekatı'nda imha edilen teröristin taziyesine gitti. Aslan, taziyede Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarını hedef aldı.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevruz Uysal Aslan, 9 Haziran'da Pençe Kilit Harekatı kapsamında Metina terör kampında imha edilen Gelhat Koçer kod adlı Abdullah Arslan'ın taziyesine katıldı. Aslan'ın yanısıra diğer Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez de taziyeye gitti.

Aslan ve İrmez, yandaşlarıyla beraber belli bir mesafeyi yürürken, yanındakiler terör örgütü militanı ve örgüt lehine sloganlar attı.

Aslan taziyede yaptığı konuşmada Türkiye'nin terörle mücadele harekatlarını "saldırı" olarak niteleyerek "Saldırılara karşı durulması gerektiğini" ileri sürdü.

Nevruz Uysal Aslan, 21 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada teröristbaşı için özgürlük istemiş, teröristbaşı için "Sayın" diyerek “Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" diye konuşmuştu.
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