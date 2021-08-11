Milletin aklıyla alay ediyor! Başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın'dan pes dedirten savunma

İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada ilk duruşma yapıldı. Tutuklu sanık Eray Çakın duruşmaya cezaevinden video konferansla bağlandı. Müşteki Neşe Nur Akkaya duruşmaya katılmazken, sanık ve müşteki avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Eray Çakın, olay günü Nişantaşı Mıstık Parkında oturduğunu, parktaki kedilerden birinin müşteki kadınlardan birinin üzerine tırmanınca kediyi ittiğini öne sürdü. Çakın, kendilerini uyarınca müştekilerin, "karı kılıklı ergen" diyerek cinsel yönelimine laf söylediklerini iddia etti.

Bunun üzerine "Gaziosmanpaşa parkına gidin" dediğini anlatan Çakın, elindeki su şişesini ise tartıştığı kadının yüzüne değil de yere atmak istediğini ileri sürdü.

“Yere atamadım, yüzüne vurdum”

Sanık Çakın, "Şişeyi yere atmak istemiştim. Neşe Nur Akkaya ayağa kalkıp üzerime gelince şişe elimde kaldı, yere atamadım. Ben de 2-3 kez yüzüne vurdum" dedi. Hakim bu savunma karşısında "O nasıl şey? Yere atmak ayrı, şişeyi yüzüne vurmak ayrı şey" dedi.

Çakın da savunmasına şöyle devam etti: "Benim de ailemde başörtülüler var. Kadınlara özellikle daha hassa davranırım. Bir kadınla böyle bir olay yaşadığım için çok üzgünüm. Tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum."

Sanığın savunmasının ardından tanıklar dinlendi. Sanığın arkadaşı Ebrar K. o sırada ayakkabısını bağladığı için sanığın su şişesiyle vurduğunu görmediğini söyledi. Tanık Çağlayan P. ise sanığın arkadaşı olmadığını söyleyerek, parkta yaşanan kavgada Eray Çakın'ın yarısı dolu pet su şişesiyle Neşe Nur Akkaya'ya fırlattığını, daha sonra şişeyi yerden alarak, Akkaya'nın kafasına vurduğunu anlattı. Tanık Burcu G. ise olayın bu şekilde büyüyeceğini düşünmediği için olaydan sonra evine gittiğini söyledi.

Hakim de tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı iki haftaya sonraya erteledi.

Tanıklardan sonra Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre, 6 Haziran'da Nişantaşı Mıstık Parkında arkadaşıyla oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya Eray Çakın başörtüsünü kastederek "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz" dedi. Akkaya da "Rahatsız oluyorsan sen gidip başka bir yerde oturabilirsin" diye cevap verdi. Bunun üzerine şüpheli Eray Çakın'ın elindeki su şişesiyle Akkay'nın yüzüne vurdu. Neşe Nur Akkaya'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli Eray Çakın önce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Ancak saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi üzerine Çakın daha sonra "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.



İddianamede, Çakın hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "Silahla kasten yaralama" suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle olmak üzere toplam 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Çakın'ın saldırıda kullandığı su şişesi silah sayıldı. Şüpheli Çakın, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Sabah