  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ‘Milletimizle beraber 21. bütçeyi de Cumhur İttifakı yapacak’
Gündem

‘Milletimizle beraber 21. bütçeyi de Cumhur İttifakı yapacak’

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından muhalefete tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 16:30:00 -

YENİ AKİT / ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından muhalefete tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için “saray” diyenlere, yüzde 53 oyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “tek adam” diyenlere ve muhalefetin iftira ve hakaretlerine AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan sert tepki gösterdi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Siz Saray/tek adam demeye devam edin! iİftiralarınıza, hakaretlerinize, bağırmalarınıza ara vermeyin! Milletimizle beraber 21. bütçeyi de Cumhur İttifakı yapacak!” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay