‘Milletimizle beraber 21. bütçeyi de Cumhur İttifakı yapacak’
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından muhalefete tepki gösterdi.
YENİ AKİT / ANKARA
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından muhalefete tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için “saray” diyenlere, yüzde 53 oyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “tek adam” diyenlere ve muhalefetin iftira ve hakaretlerine AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan sert tepki gösterdi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Siz Saray/tek adam demeye devam edin! iİftiralarınıza, hakaretlerinize, bağırmalarınıza ara vermeyin! Milletimizle beraber 21. bütçeyi de Cumhur İttifakı yapacak!” ifadelerini kullandı.