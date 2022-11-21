Milletimiz bunlara derslerini verecek
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Türkiye’nin son dönemdeki sadece bölgesel değil aynı zamanda da küresel düzeyde elde etmiş olduğu başarılara gölge düşürmek isteyen çevreler var. Bu çevrelere de inşallah şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklardaki aziz milletimiz ders vermeye devam edecek” dedi.
AK Parti ve MHP Osmaniye teşkilatlarını ziyaret eden Kirişci, “Türkiye’nin elhamdülillah önü açık, milletimizin, partimize ve Cumhur İttifakı’na güveni tam. Bizler de buna rağmen herhangi bir eksiklik, aksaklık olmasın diye sıkı tutmak, halkımızla ilişkilerimizi geliştirmek adına bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz” dedi. Terörle mücadeleye değinen Kirişçi, şöyle devam etti: “Biz öyle bir coğrafyada bulunuyoruz ki sevenlerimiz kadar sevmeyenlerimiz de var. Türkiye’nin gelişmesinden, güçlenmesinden rahatsız olan ve Türkiye gündemini altüst edip yeniden o eski Türkiye’ye döndürmek isteyen çevreler var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bunlara asla prim vermeyeceğiz. Milletimiz, birliğini, beraberliğini ve bunun kadri ile kıymetini biliyor.”