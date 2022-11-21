Milletimiz bunlara derslerini verecek

AK Parti ve MHP Osmaniye teşkilatlarını ziyaret eden Kirişci, “Türkiye’nin elhamdülillah önü açık, milletimizin, partimize ve Cumhur İttifakı’na güveni tam. Bizler de buna rağmen herhangi bir eksiklik, aksaklık olmasın diye sıkı tutmak, halkımızla ilişkilerimizi geliştirmek adına bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz” dedi. Terörle mücadeleye değinen Kirişçi, şöyle devam etti: “Biz öyle bir coğrafyada bulunuyoruz ki sevenlerimiz kadar sevmeyenlerimiz de var. Türkiye’nin gelişmesinden, güçlenmesinden rahatsız olan ve Türkiye gündemini altüst edip yeniden o eski Türkiye’ye döndürmek isteyen çevreler var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bunlara asla prim vermeyeceğiz. Milletimiz, birliğini, beraberliğini ve bunun kadri ile kıymetini biliyor.”