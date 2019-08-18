0553 313 94 23

Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel

Vatandaşların sırtına türlü yüklerle binen ve yatırım, üretim, istihdam ile ihracatın önündeki en büyük engel olan faizden çok büyük paralar kaldıran bazı bankaların Türkiye için hayati öneme sahip savunma sanayi için destek olmak yerine köstek olduğu ortaya çıktı.

18 Ağustos 2019 Pazar 07:48
Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel

Türkiye'nin ekonomik kriz sürecinden çıkması için attığı onca adıma rağmen, özellikle faiz kırbacıyla vatandaşların omuzundan inmeyen bankaların üretime, yatırım ve istihdama engel olmasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son yıllarda attığı adımlarla adeta parmak ısırtan Türk sanayisi, bu alanda sadece ülkemizin güvenlik ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, muadillerinin çok daha ötesinde işlere imza atarak tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarı.

İlk 5 ayda yüzde 37 yükseldi

Yılın ilk 5 ayında savunma sanayii yüzde 37 ile ihracatını en fazla artıran sektör oldu. Bu dönemde sektör ihracatı 1 milyar 74 milyon 424 bin dolara ulaşarak rekor kırdı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2019 yılına ilişkin hedeflere dair önemli mesajlar vermiş ve "Bu konuda gerçekten çok büyük sabır gerekiyor. Hedefimizi bu sene için 3 milyar doların üzerine koymak istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Savunma şirketlerine özel banka freni

Bilindiği üzere Türkiye; Güney Amerika, Afrika, Uzak Doğu, Orta Asya, Doğu Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere pek çok bölge ve ülkeye silah ihraç ediyor.

Yabancılara satılan savunma sanayi ürünlerinde kamu kuruluşları kadar bu alanda faaliyet gösteren özel şirketler de yer alıyor. Çok sayıda yerli savunma şirketi, ürettikleri araç ve sistemleri yabancılara satarak, ülkeye oldukça yüksek bir döviz girdisi sağlıyor.

Böylesine önemli bir işe imza atan Türk firmalarının son dönemlerde ülkemizde faaliyet gösteren özel sermayeli bankalarla ciddi sıkıntılar yaşadı öğrenildi.

"Etik bulmuyoruz" bahanesi resmen Türkiye düşmanlığı

Bankaların, savunma sanayisindeki Türk firmaların işlemlerinde oldukça zorlayıcı adımlar attığı kaydedildi.

Söz konusu bankaların, "Savunma sanayisine verilen desteği etik bulmuyoruz" bahanesiyle savunma sanayi firmalarına teminat mektubu vermedikleri belirtildi.

Hatta bazı Avrupalı bankaların, Türkiye'de yaptıkları ortaklık protokollerinde "Savunma sanayine iş yapan firmaların kredi talepleri ancak yönetim kurulu kararı ile olacaktır" şeklinde şerh düştükleri ortaya çıktı.

(Yeni Şafak)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 07:48
  1. banka
  2. Savunma sanayii
  3. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel
    1. Milleti sırtına binip millete ihanet..
    2. Gözleri döndü! Hayvanat bahçesini bile..
    3. İmamoğlu CHP'li yazarı bile isyan..
    4. Emre Uslu FETÖ'de çeteleşmeyi ifşa..
    5. Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti;..
    6. Tarabya Sahilinde denize minibüs..
    7. 18.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    8. Minibüs ile otomobil çarpıştı; 4’ü..
    9. Bayram tatilini uzatan sürücüler gece..
    10. Karabük’te bir binan istinat duvarı..
    11. Kuşadası Yaylaköy’de yangın
    12. Takla atan aracı fark edip durmak..
    13. Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin..
    14. TEM’de, yolcu otobüsü tıra çarptı: 37..
    15. ABD'den Sudan'daki Anayasal Bildiri..
    16. Rusya 'hayalet uydu' geliştirdi!
    17. Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne..
    18. Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan..
    19. İdlib'e giremeyen Esed rejimi ve..
    20. Lunaparktaki kavgayı ayırmak isteyen..
    21. Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı
    22. Xanthos Antik Kentini tehdit eden..
    23. Samassa ile ilgili doktorundan..
    24. İzinsiz girdikleri kanyonda 5 kişi sel..
    25. Sivasspor kalecisi Samassa'nın sağlık..
    26. Yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda..
    27. İsrail'den Gazze'ye saldırı
    28. Maçın ardından
    29. Şaşırtan görüntü! Beyaza büründü
    30. Rıza Çalımbay: “Galibiyeti hak ettik”
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte TC kimlik numarasındaki büyük sır
    Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte TC kimlik numarasındaki büyük sır
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Anket şirketi yeni partilerle ilgili son durumu paylaştı: Eylül ayında...
    Anket şirketi yeni partilerle ilgili son durumu paylaştı: Eylül ayında...